Чому ввечері 11 листопада заборонено працювати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
10 листопада 2025, 09:46
11 листопада після заходу сонця заборонено працювати - це "відчиняє двері" втомі, дрібним хворобам і безсонню.
Яке 11 листопада свято
Яке 11 листопада свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 11 листопада
  • Що не можна робити 11 листопада
  • Народні прикмети і традиції

У вівторок, 11 листопада, віряни святкують день пам'яті святого преподобного сповідника Теодора Студита. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 11 листопада

Теодор народився 759 року в багатій і освіченій константинопольській родині. Його батьки - Фотін і Феоктиста - прагнули дати синові глибоку богословську освіту. Під впливом матері та дядька, святого Платона, Теодор обрав чернечий шлях і разом із родичами заснував монастир на Олімпі у Віфінії. Там він сформував свій духовний ідеал - монастир як добре впорядковану громаду, де панують покірність, послух і сила спільної молитви.

відео дня

798 року на запрошення імператриці Ірини Теодор переходить у Студійський монастир. Під його керівництвом Студій став центром чернечої реформи. Саме Студійська реформа значною мірою сформувала богослужбову традицію Константинополя і вплинула на слов'янське чернецтво - від Києво-Печерської лаври до Афону.

Під час другого періоду іконоборства (початок IX ст.) він відкрито виступив проти імператорів Костянтина VI, Лева V і Феофіла. Не визнаючи за світською владою права втручатися в догмати, Теодор відстоював шанування ікон як свідчення втілення Бога. За це він тричі отримував заслання, терпів побої та ув'язнення, але не відступив від своїх переконань.

Відомим став його конфлікт з імператором Костянтином VI з приводу незаконного розлучення імператора і повторного шлюбу. Теодор став на захист канонічних норм, зазначаючи, що моральна влада церкви не може бути підпорядкована політичним інтересам. Теодор Студит помер 11 листопада 826 року в Малаїзі (Мала Азія), перебуваючи у вигнанні. Незабаром після відновлення православного шанування ікон (843) його ім'я було прославлено Церквою як сповідника.

Що не можна робити 11 листопада

  • Не можна сваритися, з'ясовувати стосунки - у день преподобного Теодора люди намагалися зберігати спокій у родині.
  • Після заходу сонця заборонено працювати - це "відчиняє двері" втомі, дрібним хворобам і безсонню.
  • Не рекомендується давати і брати гроші в борг - щоб не "винести" добробут із дому перед зимою.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • 11 листопада тепло - зима буде лагідною;
  • мороз - чекайте на лютий грудень;
  • сильний вітер цього дня - до сніжної та хуртовинної зими;
  • туман - чекайте відлиги;
  • дощ 11 листопада - зима буде нестійкою.

У народі 11 листопада називалося Теодор Зимобор. Вважалося, що саме з цього дня осінь "бореться" із зимою, а погода різко змінюється. Це граничний день сезону.

Іменини 11 листопада

Які завтра іменини: Антон, Віктор, Євген, Максим, Афанасій, Степан, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія.

Талісманом людини, народженої 11 листопада, є бурштин. Здавна вірили, що бурштин має силу зцілювати майже будь-яку недугу. У медицині його використовують для поліпшення кровообігу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
18:28

Окупанти пошкодили першу в Україні велику ТЕС на біомасі - співзасновникФото

18:26

Плата за доставку газу в Україні: чи існує дієва пільга для пенсіонерів

18:01

"Заснув" під час звернення: в Білому домі зробили заяву про "хворобу" Трампа

