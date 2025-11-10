"Можуть ховатися таємниці": жінка знайшла за дзеркалом потаємну 3-кімнатну квартиру

Американка пережила справжній шок, коли спробувала з'ясувати причину дивного протягу у своїй ванній.

Дівчина вирішила з'ясувати джерело протягу / колаж: Главред, фото: скріншот

Мешканка американського Нью-Йорка Саманта Хартшу відчула, що через дзеркало в її ванній постійно дме холодний вітер. Знявши дзеркало, вона зробила несподіване відкриття. За стіною ховалася ціла трикімнатна квартира. Про цю історію розповідає британський таблоїд Mirror.

За словами Саманти, холодний вітер, що постійно дме з-за дзеркала, не давав їй спокою. Дівчина вирішила з'ясувати джерело і, знявши дзеркало зі стіни, побачила зяючу дірку, що вела в темне приміщення. Замість того щоб відступити, вона одягла саморобний налобний ліхтар, маску і, озброївшись молотком, пролізла всередину.

За стіною Саманта виявила занедбану трикімнатну квартиру - похмуру й запорошену, із залишками старих речей, сміттєвими пакетами і порожньою пляшкою з-під води.

"Це знак життя", - прошепотіла вона на відео, яке миттєво стало вірусним у 2021 році.

Квартира, за її словами, виглядала занедбаною вже багато років: підлогу та кухню розібрали, а у ванній кімнаті залишилися лише труби та вогкість. Після обстеження приміщення дівчина повернулася назад і заклеїла дірку. Пізніше Саманта зізналася, що очікувала побачити там когось живого, адже пляшка з водою насторожила її.

Американка також пообіцяла "приємний дзвінок господареві" наступного дня. Однак управителі будинку теж не змогли пояснити походження загадкової квартири.

"У Нью-Йорку настільки крихітні квартири, що ми й не підозрюємо, які таємниці можуть ховатися за стінами", - жартівливо додала дівчина.

