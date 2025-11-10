'Менше буде зрадою': Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

Залужний вважає, що заклики до поспішного укладання мирної угоди є небезпечними.

Головне із заяви Залужного:

Україна не погодиться на капітуляцію

Є кілька умов для справедливого закінчення війни

Україна буде продовжувати боротися на фронті для забезпечення справедливості

Україна не погодиться на капітуляцію, яка замаскована під мирні домовленості. Про це написав колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для видання The New York Post.

За його словами, справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання РФ за військові злочини та гарантії, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви".

"Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу", - наголосив він.

Посол також додав, що Україна буде продовжувати боротися на фронті, а також у політичній та дипломатичній площині для забезпечення справедливості й безпеки.

"Наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й у чіткості нашої мети: мир через перемогу, а не ілюзію", - вважає Залужний.

Крім того, на його думку, заклики до поспішного укладання мирної угоди є небезпечними.

"Справжнього миру неможливо досягти, підписуючи документи, поки російські ракети вбивають мирних жителів", - написав він, додавши, що це потребує часу, сили та "непохитного розуміння того, з ким ми маємо справу".

Чи можливе завершення війни у 2026 році

Військовий експерт і співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що завершення повномасштабної війни, яку країна-агресор Росія розвʼязала проти України, у 2026 році є малоймовірним.

На його думку, найбільш реалістичним сценарієм зараз є саме припинення вогню по лінії зіткнення.

"У 2026 році можна буде очікувати на припинення вогню, якщо глава Білого дому Дональд Трамп знову не хитнеться в інший бік", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сказав, що Україна може зіткнутися з "вічною війною" та повільним "розпадом" території, якщо Європа різко не посилить тиск на країну-агресора Росію.

Президент США Дональд Трамп вважає себе здатним вплинути на Путіна й переконати його піти на домовленості. Крім цього, американський лідер вкотре наголосив на своїй миротворчій місії, мовляв, без нього війни так і тривали б.

Представник оборонного комітету Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський заявляв, що війна Росії проти України може закінчитися або до кінця 2025 року, або на початку наступного.

Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

