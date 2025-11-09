Рус
Хто "злив" місце збору військових на Дніпропетровщині: Сирський озвучив ймовірну версію

Дар'я Пшеничник
9 листопада 2025, 23:50
Генерал висловив щирі співчуття родинам загиблих військових та зазначив, що ведеться серйозне внутрішнє розслідування.

Сырский, удар по военным на Днепропетровщине
Удар по військових на Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, Міноборони України

Головне з новини:

  • Росіяни, ймовірно, дізналися про місце збору ЗСУ через зламаний чат у соцмережах
  • Сирський назвав це порушенням базових норм безпеки

На початку листопада російські війська завдавати удару по тиловому району Збройних сил України на Дніпропетровщині. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ймовірною причиною трагедії став зламаний груповий чат у соцмережах, через який ворог дізнався про місце збору українських військових.

У телеефірі "ТСН. Тиждень" ведуча Алла Мазур повідомила, що Сирський висловив щирі співчуття родинам загиблих та наголосив на важливості внутрішнього розслідування, яке наразі проводиться паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань.

"Знову був груповий чат у соцмережах, і це - ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання", - зазначив головнокомандувач.

Він також підкреслив, що проблема не обмежується порушенням заборони на проведення урочистостей у прифронтових районах.

Сирський додав, що трагедію вже обговорили з командирами корпусів, і висловив сподівання, що ухвалені дисциплінарні рішення допоможуть уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Що передувало

Нагадаємо, 1 листопада угруповання військ "Схід" повідомило про ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровщини. Внаслідок атаки загинули та були поранені українські військові, а також місцеві мешканці.

Спершу повідомляли про чотирьох загиблих цивільних, чотирьох поранених і шістьох зниклих безвісти. Згодом стало відомо, що серед постраждалих були військові 35-ї бригади морської піхоти.

У 30-му Корпусі морської піхоти ЗСУ підтвердили, що удар припав на населений пункт, де базувалися українські сили. Деякі посадовці вже відсторонені.

Удари по полігонах ЗСУ - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на території Полтавської області. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Крім того, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

Російські окупанти 22 вересня вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Під ударом було укриття, в якому були люди. Уникнути жертв не вдалося.

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

