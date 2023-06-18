Загроза удару з півночі: РФ стягнула до Білорусі техніки на дві дивізії — Тука

РФ може всього за кілька годин наповнити особовим складом нові підрозділи, вважає Георгій Тука.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-udara-s-severa-rf-styanula-v-belarus-tehniki-na-dve-divizii-tuka-10478965.html Посилання скопійоване

Георгій Тука оцінив ймовірність удару РФ з території Білорусі / колаж фото Міноборони РФ, Главред

На території Білорусі здійснено накопичення російської військової техніки у великій кількості, розповів екс-заступник глави МінТОТ, колишній глава Луганської ВЦА Георгій Тука.

"За моїми даними, воно загальною кількістю відповідає двом кадровим дивізіям, але без особового складу", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що для задіяння цих підрозділів для активних бойових дій, досить його всього за кілька годин наповнити особовим складом.

"Чи здатна Росія це здійснити швидко? Так, здатна, на це не треба закривати очі. Ця інформація відома і нашому Генштабу, і ГУР, тому я сподіваюся, що певні заходи безпеки нами на кордонах з Білоруссю прийняті. Тому треба стежити, але якихось панічних настроїв щодо того, що завтра з півночі можуть вдарити, немає", - додав Тука.

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже 25 травня Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим.

У Пекіні сказали, що всі конфронтації слід вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризику початку ядерної війни.

Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков говорив, що Росія поки не розмістила в РБ ядерну зброю. За його словами, Москва поки декларує наміри, а остаточне рішення з даного питання, мовляв, "буде прийматися в Мінську".

Читайте також: