Путін віддав наказ: Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до Білорусі

Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння в Білорусі.

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Путін, Лукашенко, ядерна зброя / Колаж Главред, фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Олександр Лукашенко 25 травня заявив, що Російська Федерація вже приступила до переміщення ядерних боєприпасів на територію Білорусі.

"Він (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) мене поінформував, що сьогодні він підписав указ про наші дії з розміщення ядерної зброї в Білорусії. Йшлося про конкретний документ. Було прийнято рішення в розвиток того, що було сказано усно. Нам потрібно було підготувати місця зберігання та інше. Ми це зробили, тому вже почалося переміщення ядерних боєприпасів", - заявив Лукашенко, передає BELTA.

Відповідаючи на питання, чи знаходиться ядерна зброя вже в Білорусі, Лукашенко відповів: "Можливо. Я приїду - подивлюся".

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Лукашенко / скриншот

Лукашенко зробив заяву про ядерну зброю:

Як опинилася ядерна зброя в Білорусі

У березні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив про домовленість з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тоді ж Путін також заявив про передачу ракетного комплексу "Іскандер", який може бути її носієм.

Пізніше країна-окупант почала навчання для військових Білорусі щодо поводження з тактичними ядерними боєголовками, а вже сьогодні, 25 травня, Москва і Мінськ підписали відповідний документ про розміщення озброєння.

У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим.

У Пекіні сказали, що всі конфронтації слід вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризику початку ядерної війни.

Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков говорив, що Росія поки не розмістила в РБ ядерну зброю. За його словами, Москва поки декларує наміри, а остаточне рішення з даного питання, мовляв, "буде прийматися в Мінську".

Дивіться відео, в якому Санніков розповів, що загрожує Білорусі в разі розміщення ядерної зброї:

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