У Білорусі "ткнули носом" Путіна і назвали умову розміщення у себе ядерної зброї

Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков заявив, що агресорка Росія поки що не розмістила в республіці свою тактичну ядерну зброю. За його словами, така риторика Кремля – "просто заява". Мовляв, Мінськ "сам вирішуватиме", чи буде в РБ російська ядерна зброя.
Під час дебатів в ООН білоруський делегат сказав, що риторика РФ про розміщення ядерної зброї є тільки заявою, а сама Москва для цього нічого і не зробила.
"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці Білорусь - перш за все це просто заява. Нічого в практичному сенсі з цього приводу не було зроблено", - сказав Рибаков.
Також Валентин Рибаков наголосив, що ймовірність появи в Білорусі ядерної зброї залежить, мовляв, від "рішення уряду Білорусі, а не будь-якої іншої держави".
Погрози Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі
Глава Кремля Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою Москва має намір розмістити в Білорусі свою тактичну ядерну зброю.
Озброєння там з'являться, мовляв, у відповідь на прохання місцевого диктатора Олександра Лукашенка. Мінськ не повинен отримати контроль над ядерними зарядами.
У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим.
У Пекіні заявили, що дотримуються позиції, згідно з якою конфронтації треба вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити початку ядерної війни.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Китай, ймовірно, не допустить розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі.
За його словами, риторика Путіна є шантажем Заходу, мета якого – організувати перемовини щодо завершення війни проти України на "своїх умовах".
Дивіться відео, в якому Санніков пояснив, чому Білорусь може стати мішенню для ядерного удару:
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