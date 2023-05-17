У Білорусі "ткнули носом" Путіна і назвали умову розміщення у себе ядерної зброї

У підконтрольній країні-агресору Росії Білорусі раптом, мовляв, "захотіли самі вирішувати", чи буде на території держави російська ядерна зброя.

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У Білорусі назвали "просто заявою" погрози Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в республіці / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков заявив, що агресорка Росія поки що не розмістила в республіці свою тактичну ядерну зброю. За його словами, така риторика Кремля – "просто заява". Мовляв, Мінськ "сам вирішуватиме", чи буде в РБ російська ядерна зброя.

Під час дебатів в ООН білоруський делегат сказав, що риторика РФ про розміщення ядерної зброї є тільки заявою, а сама Москва для цього нічого і не зробила.

"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в республіці Білорусь - перш за все це просто заява. Нічого в практичному сенсі з цього приводу не було зроблено", - сказав Рибаков.

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Також Валентин Рибаков наголосив, що ймовірність появи в Білорусі ядерної зброї залежить, мовляв, від "рішення уряду Білорусі, а не будь-якої іншої держави".

Погрози Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі

Глава Кремля Володимир Путін 25 березня зробив заяву, згідно з якою Москва має намір розмістити в Білорусі свою тактичну ядерну зброю.

Озброєння там з'являться, мовляв, у відповідь на прохання місцевого диктатора Олександра Лукашенка. Мінськ не повинен отримати контроль над ядерними зарядами.

У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим.

У Пекіні заявили, що дотримуються позиції, згідно з якою конфронтації треба вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити початку ядерної війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Китай, ймовірно, не допустить розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі.

За його словами, риторика Путіна є шантажем Заходу, мета якого – організувати перемовини щодо завершення війни проти України на "своїх умовах".

Дивіться відео, в якому Санніков пояснив, чому Білорусь може стати мішенню для ядерного удару:

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