РФ може бити по Україні Іскандерами та ракетами С-400 з Білорусі — експерт

Олександр Коваленко не виключив відновлення ударів по Україні за допомогою ОТРК з території Білорусі.

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Олександр Коваленко попередив про загрозу ракетної атаки / Колаж pixabay.com, facebook.com

Агресор РФ має великий запас ракет до комплексів С-300/С-400, проте їх недоліком є погана точність, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Якщо ми говоримо про "Іскандери", то їх можуть виробляти в обмеженій кількості, до декількох одиниць на місяць. Тому саме з "Іскандерами" у росіян ситуація значно гірша, та й навіщо їх використовувати, коли є необмежений боєкомплект С-300 і С-400", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому співрозмовник не виключив, що РФ може відновити удари по Україні за допомогою ОТРК з території Білорусі.

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"Я цього не виключаю. Вони так робили на початку повномасштабного вторгнення, коли обстрілювали нас з території Білорусі оперативно-тактичними комплексами "Іскандер" і "Точка-У". Тому в перспективі РФ може продовжити їх використання і надалі", — попередив він.

Експерт також зазначив, що хоча за останній час обстрілів з території Білорусі з сухопутних елементів не спостерігалося, проте з її повітряного простору запускалися ракети авіаційного базування, а також використовувалися МіГ-31к і розвідувальна Авіація ДРЛО А-50.

"З іншого боку, що їм заважає? Лукашенко отримає від Росії ще кілька мільярдів фінансової допомоги, і все почнеться спочатку. Тому що Білорусь дає Росії можливість використовувати свою територію для використання ракетних комплексів сухопутного базування", — додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат раніше повідомив про те, що під час повітряної тривоги в Києві в понеділок, 29 травня, працював американський ЗРК Patriot.

За його словами, якщо в столиці збили російські ракети "Іскандер-М", то можна говорити про те, що за цими балістичними цілями працював комплекс Patriot.

Нагадаємо, в Києві в ніч на вівторок, 30 травня, в результаті повітряної атаки РФ іранськими безпілотниками-камікадзе є жертва і постраждалі.

У Голосіївському районі в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. В результаті вибуху одна людина загинула, ще одну жінку госпіталізували. Двом постраждалим надали допомогу на місці. З пошкодженого будинку евакуювали 20 осіб.

За даними КМВА, два верхніх поверхи багатоповерхівки зруйновані, під завалом можливо ще знаходяться люди.

У ніч на 30 травня російські окупанти атакували Київ з повітря. Це була вже третя атака за добу і сімнадцята - з початку травня. У повітряному просторі столиці України було знищено понад 20 безпілотників, внаслідок падіння уламків є руйнування.

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