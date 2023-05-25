Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю: Москва і Мінськ підписали документ

Агресорка Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

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Шойгу і Хренін підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї в Білорусі / Міноборони Білорусі

Росія і Білорусь підписали угоду, яка передбачає розміщення на території білоруської держави російської тактичної ядерної зброї. Москва не передає, а лише розміщує озброєння на території республіки Білорусь і залишить за собою повний контроль над ядерним арсеналом, який буде розміщено в РБ.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі, міністр оборони окупантів РФ Сергій Шойгу та його білоруський колега Віктор Хренін підписали документи, які передбачають розміщення нестратегічної ядерної зброї Росії у підконтрольній їй Білорусі.

Таке рішення ухвалено, мовляв, через "погрози з боку країн Заходу".

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"В умовах недотримання гарантій безпеки, яку було дано Білорусі в межах Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 року, а також безперервної войовничої риторики, підкріпленої практичними діями щодо республіки Білорусь і Російської Федерації з боку країн "колективного" Заходу, за дорученням глав наших держав організована робота з розміщення на території республіки Білорусь нестратегічної ядерної зброї Російської Федерації. Це буде дієвою відповіддю на агресивну політику недружніх нам країн і, ми сподіваємося, змусить їхне керівництво задуматися про неприпустимість подальшої ескалації обстановки в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Глава Міноборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу підкреслив, що тактична ядерна зброя, яка буде розміщена на території Білорусі, залишиться під контролем Москви. Всі рішення про його потенційне застосування можуть пухвалюватися виключно в російській столиці.

Розміщення ядерної зброї в Білорусі

Директор Росії Володимир Путін 25 березня заявив, що Москва зібралася до 1 липня розмістити свою тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Такий крок країни-агресора продиктований, мовляв,"проханням Лукашенка". За словами Путіна, Мінськ не отримає контролю над ядерною зброєю.

У Китаї виступили проти передачі ядерної зброї від одних країн іншим.

У Пекіні сказали, що всі конфронтації слід вирішувати дипломатичним шляхом. Не можна допустити ризику початку ядерної війни.

Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков казав, що Росія поки що не розмістила в РБ ядерну зброю. За його словами, Москва декларує наміри, а остаточне рішення з даного питання, мовляв, "ухвалюватимуться в Мінську".

Дивіться відео, в якому Санніков розповів, що загрожує Білорусі в разі розміщення ядерної зброї:

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