Загроза революції в РФ і крутий поворот для Путіна: експерт розкрив шлях Кремля до ізоляції

Після подій 2012-2013 років глава Кремля Володимир Путін вирішив "закрити" агресора Росію навіть від пострадянського простору, вважає Максим Розумний.

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Путін і його оточення згорнули проекти Євразійський союз і ОДКБ, щоб не витрачати ресурси РФ і зосередитися на протистоянні Заходу - Розумний / Главред, Кремль

Масові протести в країні-агресорі Росії, серед яких особливо виділялися події на Болотній площі, були сприйняті Кремлем як загроза "прозахідної революції". Після цього Володимир Путін і його оточення вирішили "закрити" країну і перебудовувати її за зразком Ірану і Північної Кореї. Кремль згорнув свій проект Євразійський союз і в процесі протиставлення Росії Заходу ізолював її навіть від пострадянського простору. Про це заявив доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що після подій початку 2010-х років Путін і його оточення зафіксували для себе загрозу "прозахідної революції" і вирішили перебудовувати державу за протилежним зразком.

"Тоді Путін зрозумів, що найбільша загроза для нього – це Болотна площа і ліберальна прозахідна революція. Тобто віддавати владу він не збирався, а ліберальна революція – це найбільш логічний наслідок того, коли хтось узурпує владу на авторитарних засадах. Тому Путін та його клуб (Ковальчук, Патрушев та інші) вирішили будувати Росію на засадах фундаменталізму. Вони взяли за зразок Іран, Північну Корею і почали планомірно й поступово до цього наближатися", - вважає експерт.

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На його думку, Путін зрозумів, що нафтогазових доларів для підтримки амбіції Росії надовго не вистачить, тому він вирішив поспіхом окупувати Крим і, в процесі протиставлення Москви Заходу, ізолюватися навіть від пострадянського простору.

"Важливий чинник полягав у тому, що приблизно в цей час (2012-2013 рр.) стало зрозуміло, що нафтогазові доходи ще деякий час зможуть підтримувати амбіції Росії, але цей ресурс швидко вичерпається. Тому Путін вирішив хапнути те, що ще міг на той час, на що сил вистачало, в першу чергу, Крим, а потім спокійно закривати Росію, в тому числі, від пострадянського простору. Це потрібно було б для того, щоб передусім протиставити себе Заходу", - сказав Розумний.

Політолог вважає, що за таких умов Москві більше не потрібні були такі проекти інтеграції, як той же Євразійський союз.

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"Ось тоді цей шлях і почався. Адже для того, щоб об’єднувати когось, наприклад, в Євразійському економічному союзі, Росії потрібно було йти на певні економічні поступки, бо всі країни ЄврАзЕС були зацікавлені в отриманні вигід від доступу на російський ринок, від митних переваг і так далі. А всі ці переваги, скоріше за все, були б за рахунок Росії. Відтак, у певний момент Росія почала проводити виключно егоїстичну економічну політику, і ЄврАзЕС став нікому невигідним і нікому непотрібним", - додав експерт.

Далі аналогічна ситуація трапилася і з ОДКБ. Росія не заступилася за Вірменію під час загострення нагірно-карабахської війни з Азербайджаном в 2020 році, до того ж Путін не хотів витрачати ресурси і сваритися з Алієвим і Ердоганом.

"Те саме сталося і з ОДКБ, яка нікого не захистила. Вірменію, єдину країну, яку ОДКБ могла захистити, вона не захистила, просто тому що Путін вирішив не витрачати на це свої ресурси – політичні й економічні, не захотів псувати стосунки з Туреччиною та Азербайджаном. Тобто він пожертвував цією великою ідеєю ОДКБ заради ситуативних речей. Так поступово всі ці проєкти і зливалися до сьогоднішнього дня", - підкреслив Максим Розумний.

Нагадаємо, політолог Максим Розумний заявив, що війна Росії проти України закінчиться після того, як Путіна не буде при владі в Кремлі. Путін може прагнути до завершення діючої військової кампанії, але не всієї війни.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес вважає, що в Росії гірше президента, ніж Володимир Путін, вже не буде. При цьому він припустив сценарій розпаду РФ і закликав Захід готуватися до ситуації, коли виникне ризик неконтрольованого поширення ядерної зброї.

Контрнаступ ЗСУ: