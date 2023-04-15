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Ходжес розповів, чи може наступник Путіна перевершити нинішнього главу Кремля

Аліна Дембіцька
15 квітня 2023, 23:25 оновлено 15 квітня, 23:25
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Ходжес зауважив, що не можна виключати можливість розпаду РФ або відділення деяких її територій.
Ходжес розповів, чи може наступник Путіна перевершити нинішнього главу Кремля
Ходжес розповів, чи може наступник Путіна перевершити нинішнього главу Кремля / скріншот відео t.me/news_kremlin

Незалежно від того, хто стане наступником російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента країни-агресорки Росії, йому буде надзвичайно складно перевершити нинішнього очільника Кремля. Таку думку висловив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Ходжес.

"Хто б не прийшов після Путіна, гірше вже бути не може. Іноді ми чуємо, як люди кажуть, що наступний хлопець може бути ще страшнішим. Я в цьому сильно сумніваюся. Він може бути таким же, але я не думаю, що хтось то може переплюнути Путіна з погляду втрачених життів і руйнувань", - зазначив Ходжес в інтерв'ю виданню "Гордон".

За його словами, не можна виключати можливість розпаду РФ або відділення деяких її територій, тому слід бути готовим до такого розвитку подій.

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"Будуть деякі республіки, які захочуть залишитися пов'язаними з Росією, і завжди залишиться сама Росія, але, з іншого боку, є Чечня й інші республіки, які не хочуть залишатися з Росією і першими скористаються шансом після її поразки", - сказав колишній командувач американськими військами у Європі.

Також Ходжес зауважив, що Захід повинен більше думати про наслідки масової міграції біженців, а також про контроль над ядерною зброєю й енергетичною інфраструктурою.

"США чи інші країни не повинні намагатися вплинути на розпад Росії. Але ми, безумовно, маємо готуватися до наслідків", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

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