Загроза прориву греблі: експерт про сценарій "апокаліпсису" через удари РФ

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прокоментував удари російських окупантів по критично важливих енергетичних об'єктах України.
У результаті ударів РФ по всій країні будуть певні обмеження споживання, розповів він в інтерв'ю Главреду.
"Якими вони будуть, зараз обговорювати передчасно, тому що ніхто не може передбачити ні повторення атаки, ні того, наскільки ефективно нам вдасться відпрацювати процес відновлення", - каже експерт.
При цьому він нагадав, що росіяни вже пошкодили 3 енергостанції внаслідок масованих ударів.
"Шансів, що вони дійсно зможуть пробити греблю, немає. І якщо питання про весь апокаліпсис, то ракетами зруйнувати греблі неможливо - РФ може втопити туди будь-яку кількість ракет, але цього не станеться. Інша справа, що вони пошкодили генеруючі спроможності цих енергостанцій, але там спершу потрібно з'ясувати масштаби руйнувань (їхній аналіз ще триває) і вже потім їх відновлювати", - додав Харченко.
Хто такий Олександр Харченко
Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.
Нагадаємо, що РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини. Унаслідок атаки окупантів було повністю знищено всі блоки та пошкоджено допоміжне обладнання. Наразі на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.
У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. Відео вже розлетілося в Мережі.
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