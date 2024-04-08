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Загроза прориву греблі: експерт про сценарій "апокаліпсису" через удари РФ

Олексій Тесля
8 квітня 2024, 18:44
Росіяни вже пошкодили 3 енергостанції внаслідок масованих ударів, нагадав Олександр Харченко.
Харченко, ракета
Олександр Харченко прокоментував удари РФ по Україні / колаж Главред, фото Facebook і Генштаб ЗСУ

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прокоментував удари російських окупантів по критично важливих енергетичних об'єктах України.

У результаті ударів РФ по всій країні будуть певні обмеження споживання, розповів він в інтерв'ю Главреду.

"Якими вони будуть, зараз обговорювати передчасно, тому що ніхто не може передбачити ні повторення атаки, ні того, наскільки ефективно нам вдасться відпрацювати процес відновлення", - каже експерт.

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При цьому він нагадав, що росіяни вже пошкодили 3 енергостанції внаслідок масованих ударів.

"Шансів, що вони дійсно зможуть пробити греблю, немає. І якщо питання про весь апокаліпсис, то ракетами зруйнувати греблі неможливо - РФ може втопити туди будь-яку кількість ракет, але цього не станеться. Інша справа, що вони пошкодили генеруючі спроможності цих енергостанцій, але там спершу потрібно з'ясувати масштаби руйнувань (їхній аналіз ще триває) і вже потім їх відновлювати", - додав Харченко.

Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Нагадаємо, що РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини. Унаслідок атаки окупантів було повністю знищено всі блоки та пошкоджено допоміжне обладнання. Наразі на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.

У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. Відео вже розлетілося в Мережі.

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війна Росії та України ракетний удар Олександр Харченко
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