Загроза штурму Харкова: в ОП назвали ймовірні напрямки нового наступу РФ

Інформацію, що надходить, опрацьовує розвідка та українська армія, підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував ймовірний розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність нового масштабного наступу країни-агресора РФ.

"Мені здається, що представники наших Збройних сил, Генерального штабу, Міністерства оборони активно про це говорять. - де йдуть концентрації, як вони цьому протидіють, де вони готуються. І Харківський напрямок, і Донецький, і Луганський, і Запорізький - усі про це активно говорять", - наголосив він у коментарі Каналу 24.

При цьому представник ОП оцінив повідомлення про те, що окупанти нібито збираються штурмувати Харків.

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"Хочу, щоб ми тут правильні акценти поставили. Багато інформації від Росії, яка має налякати, мовляв, вони Харків будуть захоплювати тощо. До цього треба критично ставитися. Є абсолютно об'єктивна інформація на підставі даних нашої розвідки. Президент про це говорить - що Росія буде використовувати можливість накопичити певний ресурс для чи не останньої спроби продавити нашу оборону на відповідних напрямках", - сказав він.

Радник глави ОП уточнив, що відповідна інформація опрацьовується розвідкою та військами.

"Для нас зараз зрозуміло, де і що Росія робить, де вона концентрується, адже це ж розвідки. Вони абсолютно спокійно, значно професійніше, ніж росіяни, працюють. Наші партнери - аеророзвідки, електронні, космічні розвідки дають дані, які можна проаналізувати", - каже він.

Подоляк також резюмував, що в нинішній війні не може бути заморожування, адже це означає продовження війни.

"У цій війні немає питання заморозки, тому що заморожування - це продовження війни. У цій війні є питання поразки Росії", - резюмував він.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Загроза нового наступу РФ

Нагадаємо, раніше експерт назвав два сценарії атаки окупантів. Росія може розглядати різні плани, зокрема й план із розтягування лінії оборони, який передбачає одночасний удар на півдні, сході та півночі.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.

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