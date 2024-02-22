РФ скинула бомби на ТЕС: кількість постраждалих енергетиків зросла до 9

В Офісі генпрокурора уточнили, що ТЕС розташована в Кураховому Донецької області.

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Окупанти атакували ТЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels.com

У четвер, 22 лютого, російська армія завдала удару по ТЕС у Кураховому Донецької області, внаслідок чого пошкоджено обладнання, постраждали 9 співробітників

"Кількість постраждалих від обстрілу працівників станції збільшилася до 9. Чотирьох наших колег госпіталізували з травмами різної тяжкості. Ще п'ятеро дістали контузії. Тримаємо зв'язок із постраждалими, їхніми родинами та лікарями. Надаємо всю необхідну допомогу", - написали у ДТЕК.

В Офісі генпрокурора уточнили, що ТЕС розташована в Кураховому Донецької області.

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"За даними слідства, 22 лютого 2024 року о 10:10 армія РФ обстріляла м. Курахове з використанням КАБ-250", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що серед постраждалих - дві жінки й сім чоловіків віком від 31 до 54 років. У них закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

Відкрито провадження про порушення законів і звичаїв війни. Відомо, що раніше компанія ДТЕК повідомляла про шістьох поранених.

"Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції", - йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, що до українців звернулися з важливою заявою через удар РФ по ТЕС. Через удар по теплоелектростанції та похолодання виник дефіцит електроенергії. Україна застосовує аварійну допомогу з трьох країн.

На Донеччині росіяни 9 разів атакували ТЕС. Директор ДТЕК заявив, що загалом в регіонах присутності ДТЕК близько тисячі бригад енергетиків працюють над енергозабезпеченням українців.

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