У Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині

Росія накопичувала ресурси для наступу, підкреслив Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував наступ РФ на Харківщині / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

"Путін нічого таким чином не намагається довести, він поводиться як людина, яка поставила все на кін", - підкреслив він в ефірі телемарафону.

Водночас представник ОП звернув увагу на те, що країна-агресор Росія проводить тип війни з геноцидним компонентом.

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"Росія накопичувала ресурси. РФ розуміє, що Україна сьогодні поступово логістично збільшує постачання техніки, тому що можливості розблоковані. Україна позбувається певних дефіцитів... І таким чином у Росії є ще кілька тижнів для того, щоб дозабрати хоча б маленьку частину території, поліпшивши свою ситуацію з погляду можливого впливу на глобальний політичний простір і можливості дотиснути Захід до якихось переговорів", - уточнив він.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

При цьому Подоляк додав, що щойно Україна отримає все, про що домовлено, на фронті буде "зовсім інша ситуація".

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували кордон під Харковом. Окупанти просунулися біля Вовчанська під час наземної атаки в Харківській області, вони мають намір просунутися далі, пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни завдають ударів по Вовчанську, були спроби проривів ворожих диверсантів, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ситуація на півночі загострилася, проте Харкову загрози немає.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

/ Главред

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