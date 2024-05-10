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Що відбувається на кордоні та чи є загроза Харкову: Синєгубов зробив заяву

Андрій Ганчук
10 травня 2024, 12:28
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Російські окупанти посилили обстріли на північному напрямку, ворог завдає ударів по місту Вовчанськ Харківської області, сказав Олег Синєгубов.
Синєгубов, ЗСУ
ЗСУ впевнено утримують позиції, загрози Харкову немає - Синєгубов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 66-та ОМБр (ілюстративне фото)

Уночі 10 травня окупанти агресора Росії обстрілювали Вовчанськ коригованими авіабомбами та артилерією. Диверсійно-розвідувальні групи безуспішно намагалися прорвати кордон. ЗСУ впевнено тримають позиції, загрози для Харкова немає. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що противник посилив обстріли на півночі Харківської області. Цивільним особам у прикордонні слід перебувати в укриттях.

"Окупанти посилили обстріл на північному напрямку. Насамперед противник завдає ударів по місту Вовчанську. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон", - сказав Синєгубов.

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Чи є загроза Харкову

За словами чиновника, територіальних втрат немає. У російського угруповання немає стільки ресурсів, щоб загрожувати Харкову.

"Збройні сили України впевнено утримують позиції: не втрачено жодного метра. Угруповання противника не становить загрози Харкову, його сил вистачає тільки для провокацій на північному напрямку", - пояснив ситуацію глава ОВА.

Також він закликав цивільне населення прикордоння перебувати в укриттях.

Що відомо про місто Вовчанськ?

Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів.

В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

"Усі органи влади працюють, перебувають на місцях і виконують свої обов'язки. Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці наносити удари по військовій інфраструктурі чи по цивільних неозброєних людях", - наголосив Олег Синєгубов.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Ситуація в Харківській області - головні новини за темою:

Росія вночі 10 травня обстріляла Вовчанськ: ворог проводив потужну артилерійську підготовку, ворожі диверсанти намагалися промацати прикордонну лінію, розповів боєць ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов. Українські військові відбивають атаки окупантів.

Війська РФ біля кордонів Харківської області зосередили близько 50 тисяч військових, розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець. За його словами, цих сил ворогу недостатньо для того, щоб досягти серйозного просування в регіоні.

Путін здатний відправити на спробу окупації Харкова 110 тисяч військових, вважає військовий експерт, історик Михайло Жирохов. За його словами, ворог не обов'язково збиратиме величезне угруповання і атакуватиме тими силами, які є.

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