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РФ збирає 8 дивізій: генерал попередив про загрозу удару 120-тисячного "кулака"

Олексій Тесля
4 травня 2024, 12:51
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ЗСУ мають зібрати сили і стабілізувати ситуацію на фронті, каже Ігор Романенко.
Ігор Романенко, українські військові
Ігор Романенко оцінив перспективи на полі бою / Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Травень буде визначальним, багато що залежить від того, кому швидше вдасться підготуватися до продовження бойових дій, заявив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

"З нашого боку - зібрати сили і стабілізувати ситуацію на фронті. А це означає зупинити просування ворожого наступу, не дати йому реалізувати другий етап наступу, запланований РФ. Країна-агресор збирає в глибині своєї території близько 120 тисяч військових. Вісім дивізій, озброєння. Є дані, що росіяни частину озброєння відправляють на фронт", - підкреслив він у коментарі telegraf.

Експерт підкреслив, що росіяни зробили висновки з помилок минулого і просуваються вперед.

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"Невиразні, половинчасті рішення української влади щодо мобілізації погіршують ситуацію. І період до кінця травня може бути важким, навіть критичним для нас", - попереджає він.

Співрозмовник також вважає, що Україна продовжить завдавати ударів по нафтопереробних потужностях країни-агресора.

"Били, б'ємо і будемо бити! Тому що це працює. І тому що це в наших національних інтересах, нехай навіть комусь із партнерів і не подобається. Для нас ця війна - питання виживання держави і нації. А дехто грає навколо цього у внутрішню і глобальну політику", - додав Романенко.

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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