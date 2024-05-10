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Зеленський підтвердив, що РФ почала наступ на Харківщині

Дмитро Відоменко
10 травня 2024, 14:58оновлено 10 травня, 15:35
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Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали нову хвилю наступу на Харківщині.
Зеленський підтвердив, що РФ почала наступ на Харківщині
РФ почала контрнаступ на Харківщині - президент Зеленський / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що окупанти почали контрнаступ у Харківській області. Таку заяву керівник держави зробив під час спільної пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою в Києві в п'ятницю, 10 травня.

Як каже президент Зеленський, українські військові знали про такі плани армії країни-агресора РФ.

"Станом на 7-8 ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити [...]. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій у цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією [...] Росія може збільшувати і підтягувати сили, але ми це знали і вст розрахували", - сказав він.

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Можлива атака РФ на Харків або Суми - останні новини за темою

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

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