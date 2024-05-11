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Тривають бої за 5 населених пунктів: Генштаб розкрив деталі наступу РФ на Харків

Руслана Заклінська
11 травня 2024, 00:53
167
ЗСУ здійснюють вогневе ураження, щоб зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в українську оборону, зазначили у Генштабі.
Тривають бої за 5 населених пунктів: Генштаб розкрив деталі наступу РФ на Харків
ЗСУ намагаються зірвати наступ РФ та знищити ворога / Колаж: Главред, фото: 115 окрема механізована бригада ЗСУ, 38 окрема бригада морської піхоти

У Харківській області тривають оборонні бої проти спроб росіян вести наступ та просунутися вглиб території України. Українські захисники діють на підготовлених оборонних рубежах, бойові підрозділи посилять. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ тривають контрударні операції, метою яких є стримування ворога. Російські війська застосовують піхоту та техніку, щоб прорватися через українську оборону.

Водночас тривають бої за контроль над населеними пунктами в прикордонних районах, які раніше були фактично в "сірій зоні" – це Стрілеча, Пильне та Борисівка. Також бойові дії ведуться в районі Олійнікового та Огірцевого.

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"Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", - зазначили у повідомленні.

Генштаб наголосив, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Українські захисники здійснюють вогневе ураження, щоб зірвати наступ росіян та знищити ворога, який намагається прорвати оборону ЗСУ.

Наступ Росії на Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку ворог завдав авіаударів, використовуючи КАБи. З початком ночі росіяни посилили обстріли українських позицій артилерією. Приблизно о 5 ранку противник спробував прорвати оборону ЗСУ під прикриттям бронетехніки.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок наступу окупантів у Харківській області. Зеленський зазначив, що українські військові знали про плани російської армії.

Як повідомляв Главред, війська РФ намагаються проникнути до населених пунктів Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівка на півночі Харківської області та закріпитися там.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на півночі Харківщини, атакуючи українські позиції в Харківському та Чугуївському районах. Найбільш напружена ситуація була на Вовчанському напрямку. Прикордонні населені пункти фактично є сірою зоною, тому не можна точно визначити, чи окупантів повністю відкинули за межі України.

Атака росіян на Харківську область виглядає як імітація широкомасштабного наступу з залученням обмежених сил та проведенням розвідки боєм. На деяких ділянках фронту ситуація ускладнена, але Сили оборони контролюють її і працюють над тим, щоб вибити ворога з зайнятих позицій.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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