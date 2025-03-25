Загроза наступу РФ: офіцер НГУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

Російські окупанти не хочуть втрачати інтенсивність штурмових дій, каже Віталій Литвин.

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РФ може просунутися на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Російські війська прагнуть вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка

Ворог намагається рухатися в бік Дніпропетровської області

Армія країни-агресора РФ має намір просунутися в бік Дніпропетровської області, заявив командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ Віталій Литвин.

З цією метою російські війська посилили свої штурми біля Воздвиженки, щоб вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Він (ворог, - ред.) штурмує з напрямку Воздвиженка, щоб вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка, і з напрямку Котлине-Удачне він намагається рухатися в бік Дніпропетровської області з подальшим виходом на трасу Покровськ-Дніпро для того, щоб охопити ці населені пункти", - попередив український офіцер.

При цьому він уточнив, що росіяни не хочуть втрачати інтенсивність штурмових дій, своєю чергою, українські захисники прагнуть виявляти артилерійські системи, які підтримують російські штурмові групи РФ, щоб знищувати їх.

/ Главред

"Тобто зараз підрозділи дивізіону артилерійської розвідки в повітрі тримають засоби БПЛА, коли вони виявляють артилерійські системи, або коли вони вирушають у район розвідки та виявляють пересування штурмових груп чи ворожої техніки, наші артилерійські системи одразу їх знищують", - додав Литвин.

Як раніше повідомляв Главред, боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини. Ворог активно намагається проривати напрямок низки сіл, попередив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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