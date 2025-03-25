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Загроза наступу РФ: офіцер НГУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

Олексій Тесля
25 березня 2025, 17:47
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Російські окупанти не хочуть втрачати інтенсивність штурмових дій, каже Віталій Литвин.
Дніпро, армія РФ
РФ може просунутися на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Важливо:

  • Російські війська прагнуть вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка
  • Ворог намагається рухатися в бік Дніпропетровської області

Армія країни-агресора РФ має намір просунутися в бік Дніпропетровської області, заявив командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ Віталій Литвин.

З цією метою російські війська посилили свої штурми біля Воздвиженки, щоб вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Він (ворог, - ред.) штурмує з напрямку Воздвиженка, щоб вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка, і з напрямку Котлине-Удачне він намагається рухатися в бік Дніпропетровської області з подальшим виходом на трасу Покровськ-Дніпро для того, щоб охопити ці населені пункти", - попередив український офіцер.

При цьому він уточнив, що росіяни не хочуть втрачати інтенсивність штурмових дій, своєю чергою, українські захисники прагнуть виявляти артилерійські системи, які підтримують російські штурмові групи РФ, щоб знищувати їх.

Загроза наступу РФ: офіцер НГУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини
/ Главред

"Тобто зараз підрозділи дивізіону артилерійської розвідки в повітрі тримають засоби БПЛА, коли вони виявляють артилерійські системи, або коли вони вирушають у район розвідки та виявляють пересування штурмових груп чи ворожої техніки, наші артилерійські системи одразу їх знищують", - додав Литвин.

Як раніше повідомляв Главред, боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини. Ворог активно намагається проривати напрямок низки сіл, попередив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Що таке Нацгвардія?

Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

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