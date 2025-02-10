РФ може піти в наступ на Дніпропетровщину: Тука попередив про загрозу

Георгій Тука не виключає спроб перенесення РФ бойових дій на територію Дніпропетровської області.

https://glavred.net/ukraine/rf-mozhet-poyti-v-nastuplenie-na-dnepropetrovshchinu-tuka-predupredil-ob-ugroze-10638386.html Посилання скопійоване

Загроза наступу РФ на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Головне:

Наступ росіян на Чернігівщині малоймовірний

Перенесення театру бойових дій на території Дніпропетровщини ймовірне

Ймовірні сценарії розвитку ситуації на фронті прокоментував колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

"Наступ росіян на Чернігівщині я вважаю малоймовірним", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Водночас експерт не виключає спроби перенесення РФ бойових дій на територію Дніпропетровської області.

"Перенесення театру бойових дій на території Дніпропетровщини цілком імовірне", - не виключив співрозмовник.

Водночас Тука попередив про ймовірність значного посилення діяльності Росії всередині України.

"У рази. У тилу, в економіці, інфраструктурі, політиці та інформаційному просторі. Застосування всього того, що називається "м'якою силою", стане значно активнішим", - додав він.

Дивіться відео - чат із Георгієм Тукою:

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

Читайте також:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред