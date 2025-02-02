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Експерт здивував, скільки техніки залишилося у росіян: ЗСУ завдають потужні удари

Юлія Закрепа
2 лютого 2025, 10:45оновлено 2 лютого, 11:36
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Попри серйозні втрати, окупанти штурмують українські позиції також і на нових танках.
Експерт здивував, скільки техніки залишилося у росіян: ЗСУ завдають потужні удари
РФ втрачає техніку на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключові тези Селезньова:

  • У Росії масштабні втрати техніки на фронті
  • Окупанти штурмують українські позиції і на нових танках - що відомо

Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили та пошкодили близько 100 тис. одиниць ворожої техніки - як наземної, так і повітряної, і надводної, проте російська армія під час штурмів демонструє кожного дня, що в нєї є чималий запас різноманітного озброєння, який напряму впливає на хід війни.

Колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов для ТСН дав прогноз, чи спроможна Україна при наявності західної допомоги вихолостити технічний військовий ресурс окупантів або на це взагалі не варто розраховувати.

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За даними Генштаба ЗСУ, станом на 31 січня, втрати ворога одних тільки танків складають майже 10 тис., точніше - 9893. За статистикою Генштаба ЗСУ, кожного дня знищується або пошкоджується від 3 до 10 одиниць.

Джерела ТСН у Міноборони розповіли, що попри втрати, окупанти штурмують українські позиції також і на нових танках, і на відремонтованих зразках радянських часів.

"Декілька ремарок щодо знищеної ворожої техніки. Ми пишемо, що знищили 9893 танка. Росіяни зазначають, що вони знищили понад 20,5 наших тис. танків. За російськими підрахунками виходить, що у нас в декілька разів танків було більше до війни, ніж у росіян. Останнє - маячня. Щодо нашого Генштаба, то підтримаю колег та скажу, що рахується техніка як знищена, так і пошкоджена. Ворог часто відновлює пошкоджену техніку, вона знов повертається у бій і ми знову її враховуємо у разі ураження. Тобто за статистикою відновлена техніка рахується як знов уражена. Відповідно, кількість знищеної ворожої техніки статистично зростає", - каже Владислав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

За словами аналітика, зазвичай не підлягають відновленню ті танки, у яких внаслідок влучання зірвало башту та був деформований корпус через детонацію боєкомплекту, який зберігався всередині.

"Я аналізував статистичні дані відкритих джерел про те, скільки у росіян на арсеналах лишилось танків радянських часів. Танки, які потребували невеликих вкладень - їх ворог вже використав. Зараз у росіян на базах залишилась техніка, яка потребує тривалого ремонту та серйозних фінансових вкладень".

У серпні минулого року відкриті джерела наводили такі дані, що у росіян є близько 3500 боєздатних танків та близько 2500 - на складах.

"Зараз росіяни втрачають близько 3-5 танків на добу не тому, що наші гармаші стали не такими вправними, а тому, що ворог став менше їх використовувати. Для забезпечення маневреності та швидкості на полі бою окупанти тепер зазвичай використовують автомобільну та перероблену автомобільну техніку", - каже Селезньов.

Росія може відновлювати на місяць 300-350 танків, використовуючи як ресурс зі складів, так і ресурс ремонтних бригад.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ відступила на Харківщині через космічні втрати техніки та піхоти. Українські захисники завдали серйозних втрат окупантам: зупинили колону з ходу за допомогою ПТРК, змусили бронетехніку зійти з дороги, де вона підірвалася на мінних полях.

Президент України Володимир Зеленський назвав втрати РФ у Курській області. За 5 місяців Курської операції втрати росіян становили 30-35 тис. осіб пораненими і вбитими, повідомив він в інтерв'ю польським ЗМІ. Він вважає, що такі втрати росіян на Курському напрямку - "не просто так".

На РФ налітають унікальні дрони ЗСУ - росіяни втрачають важливу техніку. Україна, ймовірно, має нові безпілотники, здатні скидати боєприпаси по цілях і повертатися назад на базу. Це дозволяє одному дрону атакувати кілька об'єктів за період служби, зокрема нафтопереробні заводи або помпові станції.

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