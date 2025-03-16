Загроза "кліщів": боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

Ворог активно намагається проривати напрямок низки сіл, попередив Станіслав Бунятов.

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Боєць ЗСУ попередив про загрозу для Дніпропетровщини / Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

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Ворог значно "уперся" в оборону українських військ поблизу Константинополя

РФ намагається проривати напрямок низки сіл по річці Мокрі Яли

На напрямку Дніпропетровської області ворог значно "уперся" в оборону українських військ поблизу Константинополя та південніше Богатиря.

Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі.

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Він уточнив, що ворог активно намагається проривати напрямок низки сіл по річці Мокрі Яли та Надеждинка-Преображенка.

За даними українського військового, вчора на цих ділянках ворог активно застосовував ЛАТ і піхоту, додав він, маючи просування.

"Рух на цих ділянках - чергові майбутні кліщі, які спочатку будуть звужуватися, а потім закінчаться звичайним перерізанням логістики за допомогою оптоволоконних дронів", - додав Бунятов.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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