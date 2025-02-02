"Підсмажили" десятки офіцерів: ЗСУ знищили командний пункт РФ - Зеленський

Українські військові знищили на Курському напрямку центральний командний пункт РФ.

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ЗСУ знищили центральний командний пункт у Курській області / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, ОП

Українські військові знищили центральний командний пункт РФ на Курському напрямку. Завдяки цьому вдалося "задвохсотити" десятки російських офіцерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP.

Президент зазначив, що це сталося вчора, 1 січня. Він назвав цю операцію "сильною".

"Учора була сильна операція наших військових ЗСУ. На Курському напрямку вони вразили їхній центральний командний пункт. І ключових офіцерів Росії та Північної Кореї вони втратили ... Я думаю, що десятки офіцерів вони вчора втратили", - сказав він.

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Дивіться відео про військову операцію в Курській області:

Він також додав, що з трьох бригад Північної Кореї одна була повністю знищена, а дві мають великі втрати.

"Не знаю в якій кількості вони мали втрату, але їх сьогодні не пускали на штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити і так далі. Це може статися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії. Приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати, так працює розвідка. Ми готуємося до їхніх певних кроків", - зазначив глава держави.

У Курській області Північна Корея втратила близько 4 тисяч особового складу. Загалом КНДР направила до РФ 12 тисяч військових.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ можуть розширити наступ відразу в двох областях РФ. Дмитро Снєгирьов повідомив, що наступ РФ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Ба більше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу і провели низку успішних контрнаступальних дій.

Стало відомо, що під Курськом РФ вдалася до "смішної" практики. Щоб хоч якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни. Девід Акс розкрив, що під час Другої світової війни деякі армії використовували такі конструкції.

У ЗСУ розкрили, куди поділися війська КНДР з Курської області. Іван Тимочко розповів, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області тільки з метою перегрупування. Тому навряд чи варто сподіватися на остаточне виведення бойовиків КНДР з фронту війни Росії проти України.

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