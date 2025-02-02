"Підсмажили" десятки офіцерів: ЗСУ знищили командний пункт РФ - Зеленський

Українські військові знищили центральний командний пункт РФ на Курському напрямку. Завдяки цьому вдалося "задвохсотити" десятки російських офіцерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю AP.
Президент зазначив, що це сталося вчора, 1 січня. Він назвав цю операцію "сильною".
"Учора була сильна операція наших військових ЗСУ. На Курському напрямку вони вразили їхній центральний командний пункт. І ключових офіцерів Росії та Північної Кореї вони втратили ... Я думаю, що десятки офіцерів вони вчора втратили", - сказав він.
Дивіться відео про військову операцію в Курській області:
Він також додав, що з трьох бригад Північної Кореї одна була повністю знищена, а дві мають великі втрати.
"Не знаю в якій кількості вони мали втрату, але їх сьогодні не пускали на штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити і так далі. Це може статися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії. Приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати, так працює розвідка. Ми готуємося до їхніх певних кроків", - зазначив глава держави.
У Курській області Північна Корея втратила близько 4 тисяч особового складу. Загалом КНДР направила до РФ 12 тисяч військових.
Операція в Курській області - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ можуть розширити наступ відразу в двох областях РФ. Дмитро Снєгирьов повідомив, що наступ РФ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Ба більше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу і провели низку успішних контрнаступальних дій.
Стало відомо, що під Курськом РФ вдалася до "смішної" практики. Щоб хоч якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни. Девід Акс розкрив, що під час Другої світової війни деякі армії використовували такі конструкції.
У ЗСУ розкрили, куди поділися війська КНДР з Курської області. Іван Тимочко розповів, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області тільки з метою перегрупування. Тому навряд чи варто сподіватися на остаточне виведення бойовиків КНДР з фронту війни Росії проти України.
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