Загроза масованого удару РФ: генерал ЗСУ попередив про небезпечну дату

Важливо:
- РФ може завдати масованого удару по Україні на Великдень
- Останнім часом РФ б'є розосереджено по об'єктах
Країна-агресор РФ може завдати масованого удару по Україні на Великдень, заявив військовий експерт і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
"Є плани відповідні, інструментарії для того, щоб здійснити ракетно-дронові удари. Що стосується Великодня. Путін вихований у КДБ на визначенні дат, використанні дат. Він знає загальне. Ну ось як він робив на Вербну неділю ми бачили", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.
Він зазначив, українська розвідка та розвідка союзників ще перевірятиме інформацію про можливі масовані атаки РФ, зокрема на Великдень.
"Але треба готуватися до того, що в цей день теж можуть бути відповідні провокації. Зокрема щодо нанесення ударів. Тому треба розраховувати на найгірші варіанти. На застосування, наприклад, балістики і "Шахедів" зокрема. Тому в це велике релігійне свято нашим громадянам треба бути пильними", - попередив співрозмовник.
Водночас він нагадав, що останнім часом РФ не тільки б'є розосереджено по об'єктах, а й обирає ще кілька населених пунктів, на які зосереджує, наприклад, 15-20 БПЛА і плюс застосовує ракети.
"Це робиться для того, щоб один або два населених пункти зазнавали найбільш потужного удару", - додав Романенко.
Удари РФ по Україні - останні новини по темі
Як раніше повідомляв Главред, Росія може вдатися до ще більш інтенсивних обстрілів України у великодній період. Про таку загрозу заявив міністр оборони Литви Кястутіс Будріс, зазначивши, що атака на Суми у Вербну неділю свідчить про готовність РФ до ще більш жорстких дій у святкові дні.
Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора.
Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.
Більше новин:
- "Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу
- "Бомблять, як божевільні": Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні
- Удар по Кривому Рогу: США в ООН дорікнули РФ за порушення зобов'язань
Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред