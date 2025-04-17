Загроза масованого удару РФ: генерал ЗСУ попередив про небезпечну дату

Розвідка перевірятиме інформацію про можливі масовані атаки РФ, каже Ігор Романенко.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-massirovannogo-udara-rf-general-vsu-predupredil-ob-opasnoy-date-10656695.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Важливо:

РФ може завдати масованого удару по Україні на Великдень

Останнім часом РФ б'є розосереджено по об'єктах

Країна-агресор РФ може завдати масованого удару по Україні на Великдень, заявив військовий експерт і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Є плани відповідні, інструментарії для того, щоб здійснити ракетно-дронові удари. Що стосується Великодня. Путін вихований у КДБ на визначенні дат, використанні дат. Він знає загальне. Ну ось як він робив на Вербну неділю ми бачили", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

відео дня

Він зазначив, українська розвідка та розвідка союзників ще перевірятиме інформацію про можливі масовані атаки РФ, зокрема на Великдень.

"Але треба готуватися до того, що в цей день теж можуть бути відповідні провокації. Зокрема щодо нанесення ударів. Тому треба розраховувати на найгірші варіанти. На застосування, наприклад, балістики і "Шахедів" зокрема. Тому в це велике релігійне свято нашим громадянам треба бути пильними", - попередив співрозмовник.

Водночас він нагадав, що останнім часом РФ не тільки б'є розосереджено по об'єктах, а й обирає ще кілька населених пунктів, на які зосереджує, наприклад, 15-20 БПЛА і плюс застосовує ракети.

"Це робиться для того, щоб один або два населених пункти зазнавали найбільш потужного удару", - додав Романенко.

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Як раніше повідомляв Главред, Росія може вдатися до ще більш інтенсивних обстрілів України у великодній період. Про таку загрозу заявив міністр оборони Литви Кястутіс Будріс, зазначивши, що атака на Суми у Вербну неділю свідчить про готовність РФ до ще більш жорстких дій у святкові дні.

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора.

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.

Більше новин:

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред