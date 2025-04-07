'Бомблять, як божевільні': Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні

Президент США "не в захваті" від безперервних ударів росіян по Україні.

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Трамп відреагував на удари Росії по Україні / Колаж: Главред, фото: ОП України, ДСНС

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Трамп обурився ударам Росії по Україні

Офіційні особи США зустрічаються з Росією щодо питань війни в України

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "не в захваті" від безперервних ударів Росії по Україні. Таку заяву зробив президент США під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, цитує CNN.

"Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять, як божевільні, прямо зараз. Вони бомбардують — я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація", — сказав Трамп. відео дня

Зауваження лідера Штатів прозвучали після запитання про те, чому його новий тарифний план, який він ввів проти 140 країн, не включає жодних зборів з Росії.

Трамп відповів, що це "тому що ми, по суті, не ведемо справи з Росією, тому що вони у стані війни".

Американський лідер додав, що офіційні особи США зустрічаються з Росією та Україною, "і ми якось наближаємось", хоча він не уточнив, чи означає це близькість до припинення вогню.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, Дональд Трамп вже казав, що йому не подобаються бомбардування України, також американський лідер продовжує спілкуватися з Москвою щодо подальших кроків для наближення миру в Україні.

Як писав Главред, 4 квітня Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. Більше 60 осіб отримали поранення.

У неділю, 6 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. У результаті атаки виникли пожежі в трьох районах столиці. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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