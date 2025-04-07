'Бомблять, як божевільні': Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні

Коротко:
- Трамп обурився ударам Росії по Україні
- Офіційні особи США зустрічаються з Росією щодо питань війни в України
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "не в захваті" від безперервних ударів Росії по Україні. Таку заяву зробив президент США під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, цитує CNN.
"Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять, як божевільні, прямо зараз. Вони бомбардують — я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація", — сказав Трамп.відео дня
Зауваження лідера Штатів прозвучали після запитання про те, чому його новий тарифний план, який він ввів проти 140 країн, не включає жодних зборів з Росії.
Трамп відповів, що це "тому що ми, по суті, не ведемо справи з Росією, тому що вони у стані війни".
Американський лідер додав, що офіційні особи США зустрічаються з Росією та Україною, "і ми якось наближаємось", хоча він не уточнив, чи означає це близькість до припинення вогню.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Нагадаємо, Дональд Трамп вже казав, що йому не подобаються бомбардування України, також американський лідер продовжує спілкуватися з Москвою щодо подальших кроків для наближення миру в Україні.
Як писав Главред, 4 квітня Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. Більше 60 осіб отримали поранення.
У неділю, 6 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. У результаті атаки виникли пожежі в трьох районах столиці. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.
Читайте також:
- "Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу
- У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому Розі
- Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФ
Що відомо про CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.
Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред