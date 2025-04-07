Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Бомблять, як божевільні": Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні

Маріна Фурман
7 квітня 2025, 23:59
315
Президент США "не в захваті" від безперервних ударів росіян по Україні.
Трамп, удар по Кривому Рогу
Трамп відреагував на удари Росії по Україні / Колаж: Главред, фото: ОП України, ДСНС

Коротко:

  • Трамп обурився ударам Росії по Україні
  • Офіційні особи США зустрічаються з Росією щодо питань війни в України

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "не в захваті" від безперервних ударів Росії по Україні. Таку заяву зробив президент США під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, цитує CNN.

"Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять, як божевільні, прямо зараз. Вони бомбардують — я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація", — сказав Трамп.

відео дня

Зауваження лідера Штатів прозвучали після запитання про те, чому його новий тарифний план, який він ввів проти 140 країн, не включає жодних зборів з Росії.

Трамп відповів, що це "тому що ми, по суті, не ведемо справи з Росією, тому що вони у стані війни".

Американський лідер додав, що офіційні особи США зустрічаються з Росією та Україною, "і ми якось наближаємось", хоча він не уточнив, чи означає це близькість до припинення вогню.

'Бомблять, як божевільні': Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, Дональд Трамп вже казав, що йому не подобаються бомбардування України, також американський лідер продовжує спілкуватися з Москвою щодо подальших кроків для наближення миру в Україні.

Як писав Главред, 4 квітня Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. Більше 60 осіб отримали поранення.

У неділю, 6 квітня російські окупаційні війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. У результаті атаки виникли пожежі в трьох районах столиці. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Читайте також:

Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні CNN Дональд Трамп ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Сили оборони України відкинули ворога на сході: у DeepState назвали напрямок

Сили оборони України відкинули ворога на сході: у DeepState назвали напрямок

01:50Україна
"Бомблять, як божевільні": Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні

"Бомблять, як божевільні": Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні

23:59Світ
Сотні мільйонів євро на артснаряди: Норвегія оголосила про потужну допомогу Україні

Сотні мільйонів євро на артснаряди: Норвегія оголосила про потужну допомогу Україні

23:50Світ
Реклама

Популярне

Більше
Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Китайський гороскоп на завтра 8 квітня: Зміям - лінь, Собакам - злість

Китайський гороскоп на завтра 8 квітня: Зміям - лінь, Собакам - злість

Останні новини

01:50

Сили оборони України відкинули ворога на сході: у DeepState назвали напрямок

01:30

Міккі Рурк більше не схожий на себе: нове фото актора неприємно здивувало Мережу

00:50

Загроза війни США з Китаєм: прогноз відповіді Пекіна Вашингтону

07 квітня, понеділок
23:59

"Бомблять, як божевільні": Трамп зробив різку заяву про удари РФ по Україні

23:50

Сотні мільйонів євро на артснаряди: Норвегія оголосила про потужну допомогу Україні

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
23:36

"Навіть сльози течуть": Діма Коляденко зізнався, як спілкується із сином

23:02

Чи змогли росіяни захопити Басівку на Сумщині: в ДПСУ розповіли про хід боїв

22:51

США відвертаються від Європи й НАТО: названо головну причинуВідео

22:30

У Третій штурмовій зробили важливу заяву про тактику ведення війни

Реклама
22:20

Невістка Наташі Корольової показалася після операції - що з нею сталося

22:19

Бабуся Трінчер розкритикувала перетворення співачки: "Втрачає індивідуальність"

22:15

Ексгенпрокурор Костін отримав дві нові посади: Зеленський видав укази

22:00

Реакція Трампа на обстріли та введення миротворців: головні новини України (дайджест)

21:54

Операція ЗСУ у двох областях Росії: Зеленський розкрив важливі деталіВідео

21:50

Мінітеплиця своїми руками – недорогі варіанти для весняної розсади

21:49

"Було складно": що відомо про приїзд Пугачової в РФ

21:07

Вербний тиждень-2025: що можна і не можна робити ці дні, суворі заборони

20:57

Знищення Кримського мосту: командувач ВМСУ назвав ключову умову

20:50

У життя 3 знаків зодіаку увірветься шалений успіх: кого накриє хвиля удачі

20:05

Україна зможе перезапустити ЗАЕС лише після розмінування та демілітаризації: подробиці

Реклама
19:57

Що чекає на українців в ЄС після припинення вогню з Росією: подробиці

19:55

Китай виграє від торгової війни Трампа: з'явився несподіваний прогноз

19:54

"Червоне весілля" Трампа триває: індекси продовжують падатиПогляд

19:53

Дефіцит води й загроза голоду: наскільки критична ситуація для України

19:43

Вдарить 11-градусний мороз: названо регіони, де посилиться похолодання

19:29

Ліквідували 120 окупантів: ЗСУ заманили ворога у пастку на ключовому напрямку

19:12

"Легких рішень не буває": Спартц закликала українців відмовитись від територій

19:11

Де і коли попрощаються із зіркою "За двома зайцями" Таїсією Литвиненко

19:11

Глави штабів ЗС Франції та Британії розкрили сценарій введення контингенту в Україну

19:10

Ціна впаде на 30%: який популярний продукт різко подешевшає після ВеликодняВідео

18:37

Євросоюз може послабити санкції проти РФ: на що має піти Кремль

18:31

Як випрати килим удома на підлозі: швидка і проста порадаВідео

18:24

Вже відомо про дві дати: коли Путін може погодитись на мир в Україні

18:20

В Україні впаде ціна на популярну продукцію: експерт потішив прогнозом

17:45

Лише 50 гривень на місяць: в Київстарі розповіли про новий тарифний план

17:35

Мухи в будинку зникнуть: який предмет із холодильника треба поставити на вікно

17:21

"У мене немає корони на голові": Ярмоленко вибачився перед фанатом

17:12

Теракт на замовлення: СБУ затримали завербовану агентку

17:05

Ціни "підскочать" аж на 10%: відомо, які види м’яса подорожчають найбільшеВідео

16:56

Російський гурт провів турне в'язницями і назвав арештантів "милими зайчиками"

Реклама
16:48

Як прибрати застарілий жир із кухонних шаф: гарний спосіб на замітку господиням

16:42

"Я обожнювала!": Цимбалару розповіла про свою любов на зйомках "Материнського інстинкту"

16:40

"Казав: "Я так люблю це життя": у Кривому Розі попрощалися з дітьми, яких вбила ракетаФото

16:35

РФ накопичує ресурси для штурмів на важливому напрямку: військовий оцінив загрозу

16:32

Щомісяця на 1,5-2%: експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатимеВідео

16:21

Путін надіслав таємний сигнал Зеленському: що відомо про нову тактику ударів РФФото

15:44

Зелень залишатиметься свіжою місяцями - що потрібно зробитиВідео

15:42

Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги - депутат Вітренко

15:30

У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому РозіВідео

15:19

Навіщо 8 квітня притискатися до дерева: яке свято, прикмети

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти