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Удар по Кривому Рогу: США в ООН дорікнули РФ за порушення зобов'язань

Віталій Кірсанов
8 квітня 2025, 23:59
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Посол США висловила співчуття сім'ям загиблих від удару по Кривому Рогу.
США в ООН дорікнули РФ за порушення зобов'язань
США в ООН дорікнули РФ за порушення зобов'язань / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказала Дороті Ши:

  • Балістична ракета мала касетну боєголовку
  • Закликаємо Росію та Україну виконати свої зобов'язання

Сполучені Штати Америки не терпітимуть несумлінні переговори про припинення війни або порушення зобов'язань щодо перемир'я в Україні. Про це під час виступу на брифінгу Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо України заявила посол США Дороті Ши.

Вона висловила співчуття родинам загиблих від удару по Кривому Рогу, зазначивши, що балістична ракета мала касетну боєголовку.

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Посол нагадала, що Вашингтон запропонував Києву і Москві всеосяжне припинення вогню. Українська сторона погодилася на цю пропозицію, однак росіяни наполягали на перемир'ї лише на об'єктах енергетичної інфраструктури та в Чорному морі. Україна погодилася і на це.

Ши наголосила, що для досягнення миру і Україна, і Росія мають повністю виконати зобов'язання щодо припинення вогню, які вони взяли на себе в Ер-Ріяді:

"Ми закликаємо Росію та Україну виконати свої зобов'язання. Світ спостерігає за цим. Ми закликаємо обидві сторони проявляти стриманість і продемонструвати, що їхня прихильність миру є реальною. Зокрема, ми закликаємо Російську Федерацію пам'ятати, що удари, подібні до удару по Кривому Рогу, і страти військовополонених можуть зашкодити мирним зусиллям і всім залежним від них дискусіям".

Удар РФ ракетою по Кривому Рогу 4 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Загинули 20 людей, понад 70 осіб було поранено. Серед загиблих - 9 дітей, також 12 дітей дістали поранення.

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