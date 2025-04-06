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"Потрібна жорстка реакція у відповідь": Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

Віталій Кірсанов
6 квітня 2025, 21:49
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За словами Макрона, РФ продовжує свою війну з новою силою, демонструючи зневагу до цивільного населення.
Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу
Макрон відреагував на удар РФ по Кривому Рогу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, dp.dsns.gov.ua

Що сказав Макрон:

  • Російські атаки зупинити необхідно
  • Росія продовжує свою війну з новою силою

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на російську ракетну атаку на Кривий Ріг і сьогоднішній обстріл України. Відповідну заяву глава Франції зробив соцмережі X.

"У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих Росією, зокрема, 4 квітня у Кривому Розі", - наголосив він.

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Макрон нагадав, що минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кілька інших українських міст.

"Російські атаки зупинити необхідно. Якщо цього не станеться - потрібна буде жорстка реакція у відповідь", - заявив лідер Франції.

За його словами, незважаючи на те, що Україна майже місяць тому прийняла пропозицію президента Трампа про повне і безумовне 30-денне припинення вогню, а партнери працюють над досягненням миру, Росія продовжує свою війну з новою силою, демонструючи повну зневагу до цивільного населення.

"Скільки ще можна допускати, щоб Росія перебирала мирними ініціативами США та України і при цьому продовжувала вбивати дітей, цивільних?" - запитав Макрон.

Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Відомо про 20 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих - 9 дітей. Президент назвав імена загиблих дітей.

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