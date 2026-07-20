Чи заборонять українським чоловікам в’їжджати до Польщі: відповідь Варшави

У Варшаві пояснили, як діятимуть нові європейські правила щодо перетину кордону чоловіками призовного віку.

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Чи закриють українським чоловікам вʼїзд до Польщі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Кордон з Польщею залишиться відкритим для українців

Прикордонники фіксуватимуть факт в'їзду штампом

Правило не стосується осіб, які вже мали тимчасовий захист

У Польщі офіційно роз'яснили, як діятимуть нові європейські правила щодо в'їзду українських чоловіків призовного віку: кордон для них залишиться відкритим, проте кожен такий перетин прикордонники обов'язково фіксуватимуть. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик, повідомляє Польське радіо.

За його словами, українці призовного віку й надалі матимуть можливість перетинати польський кордон. Водночас факт такого перетину прикордонна служба фіксуватиме офіційно.

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"З формальної точки зору це два різні питання. По-перше, особа, яка підлягає мобілізації в Україні, звичайно, зможе в'їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом. По-друге, польська Прикордонна служба під час перетину кордону такими особами фіксуватиме цей факт - чи шляхом проставлення штампа, чи шляхом видачі відповідного підтвердження", - пояснив він.

Кого нові норми не торкнуться

Окремо заступник міністра описав ситуацію тих, хто вже раніше отримував тимчасовий захист у Євросоюзі. Тут діють інші правила, і головне значення має те, чи мала особа такий статус раніше і в якій саме країні.

"Якщо людина вже колись отримала тимчасовий захист в одній із держав Європейського Союзу, а потім захоче змінити країну перебування, це вже інша ситуація, і вона має звертатися із відповідною заявою. Натомість якщо особа отримала тимчасовий захист у Польщі, виїхала та втратила це право, але вже мала його раніше, то його поновлення відбувається автоматично. Нові правила стосуються виключно тих осіб, які ніколи раніше не користувалися тимчасовим захистом", - зазначив Дущик.

Очікується, що зміни, які готує Євросоюз, поширюватимуться як на чоловіків, так і на жінок призовного віку.

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Повернення біженців в Україну

Народний депутат від "Слуги народу" та член комітету з економічного розвитку Богдан Кицак заявляв, що українці, які перебувають за кордоном, найімовірніше, шукатимуть способи залишитися в Європі, навіть якщо влада спробує стимулювати їхнє повернення.

За його словами, ключовою проблемою залишається відсутність внутрішньої мотивації у громадян повертатися в країну, де тривають бойові дії.

"Громадяни просто не будуть мотивовані повертатися. Адже багато хто з них витратив значні кошти, щоб виїхати і почати жити за кордоном. Крім того, українці не бажають повертатися в умови війни", - підкреслив він.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Українські біженці в Європі - що відомо

Як повідомляв Главред, посол України в Німеччині Олексій Макеєв говорив, що Україна та Німеччина сформували спільну робочу групу, яка займається питанням повернення до України громадян мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.

Також відомо, що Європейський Союз продовжить дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року, водночас запроваджуючи обмеження для окремої категорії заявників.

Крім того, Польща підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку. У Варшаві вважають логічним, що особи, які не мають права на законний виїзд з України, не повинні отримувати статус захисту в європейських країнах.

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Про персону: Богдан Кицак Кицак Богдан Вікторович (нар. 2 вересня 1992, м. Бердичів, Житомирська область) - український педагог, громадський діяч, Народний депутат України 9-го скликання. Він також є членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, пише Вікіпедія.

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