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Федорову пропонували нову посаду, але він відмовився: ЗМІ розкрили деталі

Марія Николишин
20 липня 2026, 18:01
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Президент пропонував ексміністру посаду у РНБО, але той наполягає на поверненні до колишньої.
Федорову пропонували нову посаду, але він відмовився: ЗМІ розкрили деталі
Федорову пропонували нову посаду / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ключові тези:

  • Федоров відмовився від посади в РНБО
  • Зеленський пропонував кілька альтернативних постів
  • Ексміністр хоче повернутись лише в Міноборони

Ексміністр оборони України Михайло Федоров відмовився від нової посади, яку йому на вихідних запропонував президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнаних із ситуацією джерел.

Зазначається, що президент пропонував Федорову посаду в Раді національної безпеки і оборони з прямим доступом до себе та мандатом на нагляд за оборонними інноваціями й військовою реформою.

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Згідно з умовами пропозиції, ексміністр мав би відповідати за програми оборонних технологій і масштабування виробництва далекобійної зброї, продовжуючи просувати реформи вже поза межами Міноборони й військового командування, а також займатися залученням іноземних інвестицій у оборонну промисловість країни.

Однак, за словами високопосадовця та ще двох обізнаних осіб, Федоров хоче повернутися лише на посаду міністра оборони. Сам ексміністр на запит видання не відповів.

Шість годин перемовин і щоденні контакти

Відставка Федорова відбулася у четвер, і відтоді, за даними FT, президент підтримує з ним майже щоденний зв'язок. На вихідних Зеленський і Федоров провели на спільній зустрічі приблизно шість годин.

Президент пропонував ексміністру кілька альтернативних посад, проте той відхилив усі варіанти без винятку.

"У нього (Федорова, - ред.) зараз багато важелів впливу. Він хоче одного: бути відновленим [на посаді міністра оборони]. І він знає, що більшість суспільства на його боці", - розповів виданню співрозмовник.

Чи може Федоров зберегти посаду

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок говорив, що Михайло Федоров може повернутися на посаду міністра цифрової трансформації, однак він також може залишитися на посаді міністра оборони.

За його словами, Федорова просували на посаду прем’єр-міністра ще до того, як призначили Свириденко. Серед кандидатів називали його, Кубракова та інших.

"Щодо збереження Федоровим посади - я нічого не прогнозую, але те, що під нього підкопуються, - очевидно. Він намагається втриматися на посаді й рухатися далі. Він молодий, у нього просто надзвичайно успішна кар’єра. Ми добре пам’ятаємо, що Федоров з’явився у команді Зеленського ще під час виборчої кампанії 2019 року. Він відповідав за цифровізацію процесів, платформи, Facebook, Instagram тощо. У них це все класно виходило", - підкреслив він.

Відставка Федорова - останні новини

Як повідомляв Главред, 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Він назвав службу на цій посаді честю та наголосив, що команда відомства працювала цілодобово попри складні обставини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не ухвалив рішення, чи повернеться Михайло Федоров на посаду міністра оборони у складі нового уряду, кадровий склад якого досі формується.

ЗМІ писали, що Михайло Федоров може очолити "Укроборонпром". Таку можливість наразі обговорюють в українській владі.

Крім того, радник Офісу президента України Сергій Лещенко прокоментував масові акції протесту, які відбуваються в багатьох містах України після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Він наголосив, що сигнал від протестувальників було почуто, але потрібен час для втілення рішень.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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