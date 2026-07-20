Помітно схудла Пугачова вразила публіку своєю появою — деталі

Відома співачка проводить літо в Юрмалі.

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Алла Пугачова схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

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Як виглядає Алла Пугачова, яка помітно схудла

З ким проводить час Примадонна в Латвії

Відома співачка Алла Пугачова, як завжди, вирушила на Балтійське узбережжя і зараз проводить час у Латвії. Шанувальники дедалі частіше помічають артистку під час неспішних прогулянок вулицями Юрмали й коментують значні зміни в її зовнішності, повідомляють росЗМІ.

Очевидці та перехожі одностайно відзначають, що зірка виглядає дуже бадьоро і пересувається самостійно, без палиці, хоча при цьому привернула увагу помітним схудненням. Незважаючи на наполегливі чутки про проблеми зі здоров’ям, Примадонна не ховається від публіки й демонструє чудову форму.

відео дня

Алла Пугачова помітно схудла / скрін з відео

Для прогулянок співачка обирає лаконічні та зручні вбрання. Одного дня її помітили в простому й свіжому образі: рожевому кардигані, синіх джинсах, зручних кросівках і білій панамі. Іншого разу Примадонна віддала перевагу елегантному тотал-блек, одягнувши чорний брючний костюм і чорний піджак. Варто зазначити, що в Європі Алла Борисівна із великим задоволенням йде на контакт із публікою: вона охоче спілкується з людьми та погоджується на спільні фотографії.

Поки Пугачова насолоджується відпочинком у компанії близької подруги, її чоловіка Максима Галкіна поруч не було помічено. Гуморист зараз активно гастролює європейськими містами, і в день прогулянки дружини у нього якраз був запланований черговий концерт у болгарському Бургасі.

Алла Пугачова з фанаткою / фото: instagram.com, klub_aprel

Очевидці не приховують свого захоплення від випадкових зустрічей із легендарною співачкою та активно діляться емоціями на своїх сторінках у соціальних мережах.

"Алла Борисівна, дякую за спілкування! Ви супер!" - написала захоплена фанатка.

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Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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