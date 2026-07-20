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В Грузії чоловік ударив туристку нібито через "російську мову": деталі скандалу

Руслана Заклінська
20 липня 2026, 17:48
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Адвокат стверджує, що Георгій Чигладзе захищався від нападу росіянок, які облили водою й обплювали учасників весілля.
В Грузії чоловік ударив туристку нібито через 'російську мову': деталі скандалу
Конфлікт в Грузії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Росіянки зірвали грузинське весілля в готелі
  • Брат нареченого намагався врегулювати ситацію
  • Чоловіка звинувачують у нападі на туристку

У Грузії розгорівся скандал навколо конфлікту між туристками та гостями весілля в одному з готелів Кахетії. Відео, на якому чоловік вдарив жінку, швидко поширилося мережею та викликало хвилю обговорень у Threads.

Інцидент стався в готельному комплексі Agarani Estate у регіоні Кахеті, де одночасно проходило грузинське весілля та відпочивали іноземні туристки. Конфлікт розпочався ще до фізичного зіткнення.

відео дня

Весілля проходило на веранді першого поверху, а туристки, які розмовляли російською, почали викрикувати "Горько!", вимагаючи від молодят поцілунку. Коли гості весілля не відреагували, жінки з балкона стали виливати різні рідини та плювати вниз, частина рідини потрапила на музичну апаратуру, і та вийшла з ладу.

Між гостями весілля та відпочивальниками спалахнула словесна перепалка. Гості вимагали припинити провокації й повернутися в номери, у відповідь, за словами адвоката, туристки почали ображати присутніх і заявляли, що "це країна папуасів".

Адміністрація готелю пообіцяла втрутитися, співак Олександр Мрелашвілі відновив виступ, але за 10-15 хвилин ситуація повторилася - тепер уже музикант сам відмовився продовжувати й залишив захід.

Оскільки обіцяні готелем заходи не спрацювали, брат нареченого Георгій Чигладзе піднявся на третій поверх і постукав у двері номера. За описом захисту, він назвав поведінку відпочивальників неприпустимою і сказав, що вони фактично зірвали весілля його брата.

Жінка у відповідь заявила англійською, що перебуває у своєму номері, і зажадала розмовляти з нею російською. Чигладзе відповів, що вона перебуває на території його країни, і запропонував продовжити розмову грузинською або англійською.

Після цього, як стверджує адвокат, жінка схопила Чигладзе за шию, завдавши йому тілесних ушкоджень. Звільнившись від захвату, він вигукнув у її бік образу англійською.

В Грузії чоловік ударив туристку нібито через 'російську мову': деталі скандалу
Коментар адвоката / Фото: скріншот

Далі, за версією захисту, жінка намагалася вдарити його рукою в шию, а потім штовхнула обома руками в груди. У відповідь Чигладзе відбив удар ліктем, який прийшовся їй в обличчя, після чого жінка впала. Побоюючись подальшої ескалації, чоловік покинув номер.

Того ж дня, 18 липня, Чигладзе доставили в Телавське районне управління поліції як свідка. У зв'язку з ушкодженнями на шиї викликали швидку допомогу, яка зафіксувала травми, а захист заявив клопотання про судово-медичну експертизу.

19 липня, після завершення опитування, Чигладзе затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Гурджаані, розслідування ведеться за статтею 120 Кримінального кодексу Грузії. Адвокат наполягає, що її підзахисний сам постраждав від організованої провокації, і очікує пред'явлення звинувачень.

Версія туристок

Відео нападу опублікувала в Instagram подруга постраждалої Поліна Курта. За словами Поліни Курти, напад стався після того, як чоловік почув, що компанія спілкується російською мовою на балконі. Вона стверджує, що згодом він нібито дізнався номер кімнати через працівників готелю та прийшов до туристок.

Telegram-канал Baza із посиланням на постраждалу Юлію повідомив, що жінка заступилася за подруг, яких ображав нападник, після чого отримала удар в обличчя. За її словами, медики діагностували перелом носа.

Інша учасниця компанії розповіла, що конфлікт почався після того, як під час весілля, яке проходило на території готелю, гостей звинуватили в пошкодженні діджейського обладнання. Після словесної суперечки чоловік прийшов до їхнього номера та почав висловлювати претензії через російську мову.

Що кажуть правоохоронці

За версією Міністерства внутрішніх справ Грузії, конфлікт виник не через мову. У поліції повідомили, що перед сутичкою туристки нібито ображали гостей весілля з балкона готелю та облили водою музичне обладнання. Після цього між сторонами виникла сварка, яка переросла у бійку.

Адвокат затриманого чоловіка також стверджує, що конфлікт почався після провокацій із боку туристок. За його словами, вони вигукували образливі фрази та заважали проведенню весілля.

Водночас адміністрація готелю заявила, що одразу викликала поліцію після загострення конфлікту. У готелі наголосили, що їхні працівники не повідомляли нікому номер кімнати туристок і не брали участі в інциденті.

Як відреагували користувачі соцмереж

Історія викликала хвилю обговорень у Threads, де користувачі розділилися в оцінках того, хто винен у конфлікті. Частина коментаторів звернула увагу на реакцію самого готелю, який після інциденту почав отримувати шквал відгуків.

"Якщо чесно, персонал готелю повівся по-свинськи. Вони абстрагувалися від ситуації, порядок наводити довелося брату нареченого", - написала користувачка Threads Анастасія.

Інші зауважили, що готель за добу отримав майже 9 тисяч нових відгуків, переважно від українських користувачів з найвищими оцінками.

В Грузії чоловік ударив туристку нібито через 'російську мову': деталі скандалу
Нові відгуки у готелю / Фото: скріншот

Окремі користувачі, які проживали в Грузії, заявили, що не вірять у версію про напад виключно через російську мову, зазначаючи, що грузини традиційно гостинно ставляться до іноземців, якщо ті поводяться з повагою.

"Балкон над чужим весіллям, вино на апаратурі, фраза "ти в моїй країні" - і коли прилітає відповідь, з'являється історія про напад через російську мову. Річ не в мові і не в паспорті", - написав користувач Threads Торехан Мухтаров.

В Грузії чоловік ударив туристку нібито через 'російську мову': деталі скандалу
Коментар Торехана Мухтарова / Фото: скріншот

Він додав, що дратує не сам факт туризму, а звичка, яку деякі гості привозять із собою - переконання, що умови в чужій країні мають диктувати вони. Водночас багато коментаторів наголошують, що незалежно від причин конфлікту застосування фізичного насильства є неприпустимим.

Інциденти з росіянами - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російська блогерка та колишня ведуча програми "Орел і Решка" Василіса Хвостова заявила, що потрапила до американської в’язниці після проходження паспортного контролю в Нью-Йорку. За її словами, прикордонників зацікавили речі в її багажі та зміст соцмереж.

Також нещодавно росіянка переспівала українську пісню Софії Ротару "Одна калина", змінивши фінальні слова на згадку про любов до Росії.

Крім цього, росіянка з Москви постраждала через напад акули під час відпочинку на Мальдівах. Інцидент стався під час екскурсії зі снорклінгу з акулами-няньками.

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Про джерело: Threads

Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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