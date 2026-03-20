Росія може змінити ситуацію на свою користь: тривожний прогноз щодо завершення війни

Олексій Тесля
20 березня 2026, 01:55
Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для припинення війни, вважає Віктор Андрусів.
З'явився прогноз щодо термінів завершення війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важливе із заяв Андрусіва:

  • Росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни
  • РФ могла б істотно змінити ситуацію на свою користь

Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів прокоментував питання про можливу ймовірність завершення війни в Україні.

Як він підкреслив в інтерв'ю Главреду, найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни.

"Я не бачу сенсу в тому, щоб читати їхні заяви, тому що навіть якщо такі плани є, їм вигідно публічно це заперечувати, щоб зміцнити свою переговорну позицію", — зазначив експерт.

За його словами, з точки зору довгострокових інтересів Росії найкращим рішенням є укладення мирної угоди.

"У такому випадку вони могли б істотно змінити ситуацію на свою користь. Але зрозуміло, що мислення, притаманне їм, не про це", — зазначив співрозмовник.

При цьому він також переконаний у тому, що інших сильних варіантів у РФ фактично немає.

"Вони не здатні різко наростити інтенсивність бойових дій, адже країна виснажена, як і її військовий потенціал. Тому їхня стратегія — підтримувати поточний темп і сподіватися на поступове виснаження України день у день", — додав Андрусів.

Переговори про мир - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Кремль не бачить реальних шансів на прорив у мирних переговорах. Джерела повідомляють, що територіальне питання залишається основним каменем спотикання.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

Про персону: Віктор Андрусів

Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

