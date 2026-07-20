Проїзд у Київській електричці подорожчає: 'УЗ' назвала нові тарифи

22 липня вартість квитка на електричку становитиме від 30 до 37 грн, залежно від способу оплати.

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Проїзд у Київській електричці подорожчає вдвічі / колаж: Главред, фото: Уніан, Укрінформ

Коротко:

Усі діючі пільги зберігаються

Причиною підвищення тарифів називають зростання витрат на обслуговування та ремонт рухомого складу

З 22 липня "Укрзалізниця" підвищує вартість проїзду в Київській кільцевій електричці. Залежно від способу оплати квиток коштуватиме від 30 до 37 грн. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Згідно з новими тарифами, при купівлі квитка через додатки "Укрзалізниці" або "Київ Цифровий" вартість поїздки становитиме 30 грн. При оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий" пасажирам доведеться заплатити 34,20 грн.

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Квиток, придбаний у терміналах самообслуговування "Укрзалізниці", обійдеться в 36,70 грн, а при купівлі в касі або безпосередньо у касира у вагоні - 37 грн.

У компанії наголосили, що всі діючі пільги зберігаються. Студенти, як і раніше, зможуть купувати квитки зі знижкою через додаток "Укрзалізниці", а пенсіонери та ветерани - безкоштовно оформляти проїзні документи в залізничних касах.

В "Укрзалізниці" пояснили, що вартість разової поїздки в Kyiv City Express приводять у відповідність до чинних тарифів на громадський транспорт столиці.

При цьому для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, планують запровадити абонементи. Як зазначають у компанії, вони дозволять суттєво заощаджувати на щоденних поїздках. Наразі триває робота над запуском цієї системи.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Причиною підвищення тарифів в "УЗ" називають зростання витрат на обслуговування та ремонт рухомого складу, забезпечення руху поїздів та оплату електроенергії. За даними компанії, нинішніх доходів від продажу квитків уже недостатньо для покриття цих витрат.

Крім того, ситуацію ускладнює заборгованість за перевезення пільгових категорій пасажирів. В "Укрзалізниці" заявили, що з 2021 року Київ не компенсує витрати на такі перевезення, а з початку 2026 року сума боргу вже перевищила 10 млн грн.

У компанії також звернули увагу, що, незважаючи на підвищення, вартість проїзду в Київській кільцевій електричці збільшиться лише вдвічі, тоді як тарифи на міський громадський транспорт раніше зросли майже в чотири рази.

У Києві підвищують вартість проїзду: що відомо

Як повідомляв "Главред", у квітні мер столиці Віталій Кличко доручив проаналізувати можливість підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті. Він наголосив, що наразі вартість проїзду в Києві є найнижчою в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Києві різко підвищать тарифи на проїзд. Перегляд вартості проїзду обґрунтовують зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури.

У результаті з 15 липня в Києві змінилася вартість проїзду в громадському транспорті: разовий проїзд коштує 30 грн, а безлімітний місячний проїзний - 3 656 грн.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку державних підприємств, що не підлягають приватизації.

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