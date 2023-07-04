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Удари БПЛА під Москвою: у Зеленського нагадали про теракти та злочини РФ

Олексій Тесля
4 липня 2023, 17:54 оновлено 4 липня, 18:09
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Михайло Подоляк перерахував кричущі військові злочини окупантів за останній час.
Подоляк, бавовна
Михайло Подоляк прокоментував "бавовну" під Москвою / t.me/bazabazon, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо атаки безпілотників по військових об'єктах у Підмосков'ї у вівторок вранці, 4 липня.

Як відомо, після ударів БПЛА в МЗС країни-агресора заявили про те, що Україна нібито використовує терористичні методи атак. У свою чергу Подоляк у своєму Twitter перерахував деякі кричущі військові злочини окупантів за останній час.

"Російському МЗС варто усвідомити: теракт – це коли ти 16 місяців навмисне стріляєш крилатими/балістичними ракетами по житлових кварталах і заповненій піцерії, коли ти зносиш артилерією місто Бахмут, коли ти демонстративно підриваєш Каховську ГЕС і твої "чорти у військовій формі" демонстративно вбивають жінок/дітей/літніх людей", — підкреслив представник ОП.

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Він також звернув увагу на те, що теракт сьогодні є основним атрибутом Росії.

"І незабаром країна РФ отримає цей статус де-юре, тому що ми живемо в інформаційну еру, коли злочини росіян занадто очевидні", — додав Подоляк.

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Повідомлення Михайла Подоляка / Twitter / Podolyak_M

"Бавовна" під Москвою

Нагадаємо, раніше повідомлялося про атаку безпілотників вранці 4 липня. Дрони летіли на Москву з боку Калузької області на висоті 200 метрів.

У декількох кілометрах від Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД), за даними місцевих жителів, було як мінімум два вибухи з різницею в кілька секунд.

Крім того, у військову частину в підмосковній кубинці також прийшла "бавовна". За попередніми даними, близько 4 ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини.

Через атаку дронів літаки, що летіли у Внуково, почали перенаправляти в інші аеропорти. Йдеться вже про п'ять рейсів.

За даними Shot, два безпілотники були збиті в районі села Валуєво в Новій Москві на початку 6 години ранку.

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Михайло Подоляк війна Росії та України бавовна в Росії
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