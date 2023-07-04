Вибухи і потужна пожежа під Москвою: вранці РФ атакували безпілотники

Вранці 4 липня сили протиповітряної оборони РФ нібито збили 2 безпілотники. Крім того, загорілися склади меблевої фабрики.

https://glavred.net/world/vzryvy-i-moshchnyy-pozhar-pod-moskvoy-utrom-rf-atakovali-bespilotniki-10482904.html Посилання скопійоване

Пожежа в Хімках охопила до 1000 кв. метрів / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/bazabazon

У місті Химки Московської області загорілися складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі "квадратів".

Як повідомляє Москва 24, неподалік столиці країни-агресора РФ спалахнув цех колишнього меблевого комбінату на вулиці Некрасова. Також вогонь охопив склад з фарбою.

Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що загорілося складське приміщення на площі 400 "квадратів". Пізніше площа пожежі збільшилася до 1000 кв. метрів.

відео дня

Telegram-канал Baza зазначає, що пожежа в Підмосков'ї спалахнула в районі заходу на посадку літаків в Шереметьєво. У небо піднімається стовп чорного диму.

Пожежа в Хімках / Фото: t.me/bazabazon

За інформацією російського пропагандистського видання РИА Новости, пожежу в будівлі колишньої меблевої фабрики в Хімках локалізували на площі 2,5 тис. "квадратів".

Дивіться відео - У Хімках спалахнула потужна пожежа:

У Підмосков'ї спалахнула потужна пожежа / скріншот

Вибухи в Москві

Крім того, росЗМІ повідомляють про атаку безпілотників вранці 4 липня. Дрони нібито летіли на Москву з боку Калузької області на висоті 200 метрів.

За даними Telegram-каналу Baza, в декількох кілометрах від Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД), за даними місцевих жителів, було щонайменше два вибухи з різницею в кілька секунд. Повідомляється, що спрацювала система ППО - безпілотник збили.

РосЗМІ пишуть, що дрони збили / Фото: t.me/bazabazon

Крім того, у військову частину в підмосковній Кубинці також прийшла "бавовна". За попередніми даними, близько 4 ранку дрон-камікадзе атакував адміністративну будівлю на території військової частини. Внаслідок вибуху жертв і постраждалих немає.

Через атаку дронів літаки, що летіли у Внуково, почали перенаправляти в інші аеропорти. Йдеться вже про п'ять рейсів. Ще один рейс кружляє поблизу аеропорту Внуково вже понад годину.

За даними Shot, два безпілотники були збиті в районі села Валуєво в Новій Москві на початку 6 години ранку.

"В оперативні служби надійшло одразу кілька звернень про звуки вибуху, очевидці повідомили, що бачили уламки, які падали. Пожежі не сталося, руйнування на землі уточнюються. На місце виїхали оперативні служби", - пише Telegram-канал.

За інформацією каналу, візуальних пошкоджень на місці падіння БПЛА не виявлено, ніхто з людей не постраждав.

Мер Москви Собянін пізніше заявив, що Нову Москву атакували "українські безпілотники".

"Сьогодні було здійснено ще одну спробу атаки українських безпілотників у Новій Москві та Московській області. На даний момент атаки відбиті силами ППО, всі виявлені БПЛА ліквідовані. З метою безпеки з аеропорту Внуково тимчасово перенаправлена частина рейсів. О 8:00 ранку обмеження на польоти в районі аеропорту Внуково знімаються. Жертв та постраждалих немає, екстрені служби працюють на місцях", - сказав він.

Раніше Главред писав, що у Москві спалахнула пожежа на території заводу, де виробляють двигуни для літаків МіГ. Відомо про трьох постраждалих.

Також повідомлялося про пожежу в будівлі Міністерства оборони РФ, яке розташоване в Москві на Фрунзенській набережній.

Інші новини: