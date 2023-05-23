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"Бавовна" в Бєлгороді: в центрі міста прогримів вибух в будівлі ФСБ і МВС

Анна Ярославська
23 травня 2023, 06:41 оновлено 23 травня, 06:51
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Вибухівку на адміністративну будівлю скинули з безпілотника. Офіційна влада міста поки ніяк не прокоментувала ситуацію.
Вибух у Бєлгороді
У центрі Бєлгорода прогримів вибух / Фото: Sota

Пізно ввечері 22 травня в центрі Бєлгорода стався вибух і загоряння будівлі, де розташовується регіональне управління Федеральної Служби безпеки, а також Міністерство з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, вибухівку на адміністративну будівлю скинули з безпілотника. Дах будівлі сильно пошкоджено, з нього валив дим, пишуть російські ЗМІ.

Як повідомляє SOTA, удар по будівлі ФСБ підтвердив провладний Telegram-канал "Рибар" (заблокований на території України – ред.), додавши, що атаковано також будівлю місцевого МВС.

відео дня

Інформацію про вибух у будівлі ФСБ також підтвердила "Readovka".

"У Бєлгороді, ймовірно, на будівлю ФСБ скинули вибухівку з дрона. На даху однієї з будівель видніється дим. Дорога до будівлі перекрита. На місці вже знаходяться пожежні та оперативні служби", – пише видання.

Офіційна влада міста поки ніяк не прокоментувала ситуацію. Зокрема, місцевий губернатор В'ячеслав Гладков повідомив лише про атаки безпілотників у Грайвороні та селищі Борисівка. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Що відбувається в Бєлгородській області

22 травня вранці в Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії та російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області. Рейди були і в Брянській області.

Крім того, опубліковано кадри пересування військової техніки через кордон в Бєлгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки неможливо.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон Свобода Росії і РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Жителі країни-окупанта масово тікають з рідної держави на фоні атаки на Бєлгородську область і заяв влади про диверсійні групи в прикордонних населених пунктах.

Дивіться відео, як ополченці Росії просуваються у Бєлгородській області:

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