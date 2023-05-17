Експерт пояснив, як "бавовна" на окупованих територіях вплине на контрнаступ ЗСУ

Загарбники будуть змушені або розосередити, або відсунути подалі в тил свої склади. Але все це потребує часу та матеріальних витрат.

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Олексій Мельник розповів, як на контрнаступ ЗСУ вплине "бавовна" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Україна може вражати цілі в оперативному тилу російських окупантів - про це свідчить "бавовна" в місцях, віддалених від лінії фронту. Тепер загарбникам доведеться вжити заходів для того, що нейтралізувати загрозу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

"В України у великій кількості є засоби ураження, які дозволяють досягати російських цілей в оперативному тилу. Як висловився один ізраїльський військовий експерт, це такі "смачні цілі", - сказав він.

За його словами, країна-агресор Росія до недавнього часу була впевнена, що в Луганську можна нехтувати певними заходами безпеки і зосереджувати склади або особовий склад.

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Але останні вибухи в Луганську досягли цілей саме по місцях зосередження особового складу або складів з технікою і боєприпасами.

"Крім прямих наслідків, знищення живої сили або техніки, це ще має і довгостроковий вплив, адже тепер Росія буде змушена вживати заходів, щоб якимось чином нейтралізувати цю загрозу. Тобто зараз ці склади росіяни будуть змушені або розосередити, тобто дробити їх на менші, або ж відсувати їх подалі. Але все це вимагає часу і матеріальних витрат", - пояснив Мельник.

Він додав, що чим далі запаси знаходяться від лінії фронту, тим більше часу їх будуть доставляти до частин для ведення ними бойових дій і тим меншою буде інтенсивність вогню.

"Тому здатність України завдавати ударів на велику глибину як негайний ефект, так і в перспективі позитивно вплине на здатність ЗСУ проводити наступальні операції", - резюмував експерт.

Бавовна в окупованому Луганську

Вибух великої сили пролунав 12 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську. Місцеві жителі повідомляють, що перед вибухами нібито було чути шум, що нагадує за звуком ракету.

За даними окупаційної "влади" "ЛНР", приліт по Луганську припав в район підприємства "Поліпак", розташованого на території колишнього заводу №100.

Вранці 13 травня в Луганську прогриміли нові вибухи. Після цього над містом з'явився великий стовп густого диму. За даними пропагандистів RT, "приліт" припав по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де розташовувалися військові РФ.

15 травня стався вибух у перукарні. Стало відомо, що внаслідок цього вибуху серйозно постраждав "міністр внутрішніх справ" так званої "ЛНР" і зрадник України Ігор Корнет.

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