'Десятки дронів по мирних': Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі

Росія намагається зруйнувати інфраструктуру України.

Удар РФ по залізниці

Головне:

Країна-агресор Росія знову атакувала Україну

Під масований обстріл потрапило депо Укрзалізниці в Одесі

Через атаку деякі потяги прямують із затримкою

У ніч на четвер, 2 жовтня, країна-агресор Росія знову атакувала Україну. Зокрема, удари були спрямовані по залізничній інфраструктурі. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Ще одна складна ніч для України. Масовані удари по Одесі та області, по Київщині – десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, сьогодні вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога.

Удар РФ по залізниці / фото: t.me/OleksiiKuleba

Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі.

"Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок – всі продовжили рух, контактна мережа заживлена", - зауважив він.

Удар РФ по залізниці / фото: t.me/OleksiiKuleba

Кулеба наголосив, що через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

"Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупиняли українські транспортні артерії. Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості - нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання", - підкреслив він.

Удар РФ по залізниці / фото: t.me/OleksiiKuleba

Удар РФ по Одесі

В ДСНС повідомили, що Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Відомо, що внаслідок влучань рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в депо Укрзалізниці. Також було пошкоджено дах та скління приватного житлового будинку.

"На жаль, постраждали 2 людини ( 1 - депо, 1 - в приватному будинку). Від ДСНС залучалися 13 одиниць техніки та 54 вогнеборця, від Асоціації добровільних пожежників України - 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу, від Укрзалізниці - 1 пожежний потяг", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Київщині

Також в ДСНС розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу Київщини травмовано чоловіка.

Зазначається, що вночі у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію.

"Пожежу ліквідовано о 02:13 на площі 600 м². Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження", - написали у відомстві.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни почнуть масштабніше застосовувати дрони замість ракет для ударів по Україні.

За його словами, авіаційних пускових Ту-95МС критично не вистачає Росії. Ці проблеми виникли після операції "Павутина".

"Вони (росіяни, - ред.) вже ніколи не можуть запускати по 70-100 ракет Х-101 одночасно. Причина не у відсутності самих ракет, а у браку носіїв", - наголосив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, 1 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом. Енергетики вводили жорсткі графіки відключення світла.

У вівторок, 30 вересня, близько 16:00, військові РФ завдали удару із застосуванням БпЛА по Дніпру. У результаті обстрілу загинув чоловік і постраждали 15 осіб. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та машини.

Крім того, уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

Про персону: Олексій Кулеба Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

