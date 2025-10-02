Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Десятки дронів по мирних": Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі

Марія Николишин
2 жовтня 2025, 08:54
396
Росія намагається зруйнувати інфраструктуру України.
'Десятки дронів по мирних': Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі
Удар РФ по залізниці / колаж: Главред, фото: t.me/OleksiiKuleba

Головне:

  • Країна-агресор Росія знову атакувала Україну
  • Під масований обстріл потрапило депо Укрзалізниці в Одесі
  • Через атаку деякі потяги прямують із затримкою

У ніч на четвер, 2 жовтня, країна-агресор Росія знову атакувала Україну. Зокрема, удари були спрямовані по залізничній інфраструктурі. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Ще одна складна ніч для України. Масовані удари по Одесі та області, по Київщині – десятки дронів по мирних населених пунктах. Ворог бʼє й по Дніпропетровщині та Запоріжжю", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За його словами, сьогодні вночі Росія завдала масованого обстрілу по депо Укрзалізниці в Одесі. Уламкові поранення отримав машиніст потяга. Йому надається вся необхідна допомога.

'Десятки дронів по мирних': Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі
Удар РФ по залізниці / фото: t.me/OleksiiKuleba

Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі.

"Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок – всі продовжили рух, контактна мережа заживлена", - зауважив він.

'Десятки дронів по мирних': Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі
Удар РФ по залізниці / фото: t.me/OleksiiKuleba

Кулеба наголосив, що через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

"Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупиняли українські транспортні артерії. Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості - нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. Країна-агресор використовує озброєння, яке неможливе без іноземних комплектуючих. Тому потрібне посилення санкцій і блокування всіх ланцюгів постачання", - підкреслив він.

'Десятки дронів по мирних': Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі
Удар РФ по залізниці / фото: t.me/OleksiiKuleba

Удар РФ по Одесі

В ДСНС повідомили, що Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Відомо, що внаслідок влучань рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла в депо Укрзалізниці. Також було пошкоджено дах та скління приватного житлового будинку.

"На жаль, постраждали 2 людини ( 1 - депо, 1 - в приватному будинку). Від ДСНС залучалися 13 одиниць техніки та 54 вогнеборця, від Асоціації добровільних пожежників України - 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу, від Укрзалізниці - 1 пожежний потяг", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Київщині

Також в ДСНС розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу Київщини травмовано чоловіка.

Зазначається, що вночі у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію.

"Пожежу ліквідовано о 02:13 на площі 600 м². Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження", - написали у відомстві.

  • Удар по Київщині 2 жовтня
    Удар по Київщині 2 жовтня фото: ДСНС
  • Удар по Київщині 2 жовтня
    Удар по Київщині 2 жовтня фото: ДСНС
  • Удар по Київщині 2 жовтня
    Удар по Київщині 2 жовтня фото: ДСНС
  • Удар по Київщині 2 жовтня
    Удар по Київщині 2 жовтня фото: ДСНС
Зменшення ракетних ударів по Україні

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що росіяни почнуть масштабніше застосовувати дрони замість ракет для ударів по Україні.

За його словами, авіаційних пускових Ту-95МС критично не вистачає Росії. Ці проблеми виникли після операції "Павутина".

"Вони (росіяни, - ред.) вже ніколи не можуть запускати по 70-100 ракет Х-101 одночасно. Причина не у відсутності самих ракет, а у браку носіїв", - наголосив він.

'Десятки дронів по мирних': Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, 1 жовтня російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом. Енергетики вводили жорсткі графіки відключення світла.

У вівторок, 30 вересня, близько 16:00, військові РФ завдали удару із застосуванням БпЛА по Дніпру. У результаті обстрілу загинув чоловік і постраждали 15 осіб. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, офісні приміщення, магазини та машини.

Крім того, уночі 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

Читайте також:

Про персону: Олексій Кулеба

Кулеба Олексій Володимирович (8 серпня 1983, Київ) — український державний діяч, публічний діяч, громадський діяч. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій (з 5 вересня 2024 року). Заступник Керівника Офісу президента України (з 24 січня 2023 по 4 вересня 2024). Колишній голова Київської обласної державної адміністрації з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Був першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень із 1 січня 2021 року по лютий 2022.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні Укрзалізниця новини України новини Одеси атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гучна та неспокійна ніч: дрони навідались до кількох міст Росії

Гучна та неспокійна ніч: дрони навідались до кількох міст Росії

10:23Світ
Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінку

Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінку

10:19Україна
"Десятки дронів по мирних": Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі

"Десятки дронів по мирних": Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталі

08:54Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

Останні новини

10:37

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Кроликам - стрес, Козлам - брехня

10:33

Чим удобрити землю восени, якщо немає гною: чотири найкращі аналогиВідео

10:23

"Це величезна проблема": відомий продюсер розкрив труднощі Вєрки Сердючки

10:23

Гучна та неспокійна ніч: дрони навідались до кількох міст Росії

10:19

Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінкуФото

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
10:11

"Огидний тип": путініста Тарзана перекосило на відпочинку з Корольовою

10:05

Збирається за допомогою гайкового ключа: США можуть передати Україні ракети Barracuda - WSJ

09:41

Запах гару: дружина Макса Чмерковського потрапила в надзвичайну ситуацію в літаку

09:25

Гороскоп на завтра 3 жовтня: Дівам - розчарування, Стрільцям - гарний момент

Реклама
09:18

"За 200 гривень на годину": хто доглядає за сином Лесі Нікітюк насправді

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 жовтня (оновлюється)

09:02

Економіка втрачає баланс: скільки чоловіків виїхало з України через війну

08:54

"Десятки дронів по мирних": Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталіФото

08:53

Життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться до 15 жовтня

08:51

Гороскоп Таро на сьогодні 3 жовтня: Ракам - почути себе, Водоліям - сили

08:32

Путін даремно метушиться, історія його бездарної війни вже написанаПогляд

08:26

Бої вже серед будинків: боєць зізнався, чи зможуть росіяни захопити Купʼянськ

08:20

Син Трампа "розвів" батька на шикарне побачення для своєї дівчини

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

"Українці люблять сюрпризи": коли Київ може завдати несподіваного удару по Криму - Sky News

Реклама
07:05

Удар по доходах Кремля: США розширять підтримку Києва розвідданими - WSJ

06:10

Ракети "Томагавк" для України: чи отримають ЗСУПогляд

06:00

"Не прийняв": у Кіркорова нові серйозні проблеми з дочкою

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 59 секунд

05:10

Відриється гостра правда: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни 2 жовтня

04:33

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

04:09

Чому коти шаленіють від коробок – справжні причини знають одиниціВідео

03:50

7-бальний шторм обрушився на Україну: коли закінчиться магнітна буря

03:30

"З'їдають" простір: у які кольори не варто фарбувати стіни в будинку

02:46

"Мій рай": Тіна Кароль зробила несподіване романтичне зізнання

01:48

Юрій Нікітін уперше зізнався, чому вдруге розлучається з Ольгою Горбачовою

01:42

Ворог знову вдарив БпЛА по Київщині, є постраждалий: подробиці та наслідки

01:30

Новий роман та фінанси: що відомо про розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

00:56

Вчені розкрили таємниці минулого: як знахідка в Китаї переписує історію людства

00:54

ЗСУ розсікли Добропільський виступ: військові рвонули у потужний контрнаступ

00:23

"Вважайте, що кар'єра закінчилася": Леся Нікітюк розповіла про конкуренток

01 жовтня, середа
23:56

Росія посилила тиск: офіцер розкрив, чому Донеччина така важлива для Кремля

23:45

"Немає сенсів": Анна Різатдінова опинилася під крапельницями

23:02

Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

22:40

ПСЖ платить солідно: скільки заробило Динамо на трансфері Забарного

Реклама
22:26

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

22:14

Готова вдарити: Мішель Обама розкрила дратівливу звичку свого чоловіка

21:33

"Довгий Нептун" отримав потужний апгрейд: експерти натякнули на "приємний сюрприз"

21:16

"Цю перемогу не можна просто чекати": ведучий Єдиних новин мобілізувався

20:59

На ЧАЕС сталась надзвичайна ситуація після обстрілу РФ

20:53

З нього могли запускати дрони по Європі: французький спецназ захопив танкер РФВідео

20:50

Лікарі б'ють на сполох: що відбувається з путіністом Філіпом Кіркоровим

20:45

Як ви вішаєте туалетний папір: лише одна деталь видає справжній характер

20:41

Весняний врожай не підведе: сприятливі дні осінньої посадки цибулі під зимуВідео

20:29

Принцеса Анна в Києві: про що сестра Чарльза ІІІ говорила з Оленою Зеленською

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти