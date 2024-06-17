Удар по Полтавщині: кількість поранених зросла до 22, РФ атакувала Х-59

"Прилетіло" по цивільній інфраструктурі Полтавського району.

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У Полтавському районі прогриміли вибухи / Колаж Главреда. Фото: ДСНС Полтавської та Київської областей

Окупанти під час атаки на Полтавську область у понеділок, 17 червня, застосували по обласному центру крилату ракету Х-59, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Кількість поранених зросла до 16 людей, серед яких є двоє дітей. Шістьох осіб госпіталізували.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають усіх можливих заходів для документування злочинів, скоєних державою-агресором", - ідеться у повідомленні ОГП. відео дня

Водночас голова Полтавської ОВА Філіп Пронін інформував про загибель цивільного чоловіка, який потрапив під ракетний обстріл Росії минулого тижня.

Також він уточнив, що внаслідок російської атаки за медичною допомогою звернулися вже 22 людини, з них троє - діти. Одну дитину госпіталізували. Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих.

Зауважується, що минулого тижня росіяни атакували Миргородський район. Поранення отримав чоловік, лікарям довелося ампутувати йому руку. Також було пошкоджено близько десятка приватних будівель.

Удар по Полтавщині 17 червня - що відомо

Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок "прильоту" є постраждалі. Під завалами шукали людей.

У Повітряних силах ЗС України тим часом попереджали про значну активність російської тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Згодом, військові уточнили, що російські окупанти запустили швидкісну ціль (ракету) в сторону Полтавської області через Сумщину.

За спостереженнями військо-політичного оглядача Олександра Коваленка, РФ скоротила паузи між ракетними ударами по Україні. Цю ж тактику російські окупанти застосовували і торік.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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