Під завалами можуть бути люди: РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Полтавщині

За даними Повітряних сил ЗС України, росіяни завдали ракетного удару по Полтавщині із застосуванням тактичної авіації.

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Внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівки / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок "прильоту" є постраждалі, під завалами можуть перебувати люди. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди", - зазначив він.

Після цього, він додав, що станом на 15:19 відомо про 9 постраждалих внаслідок російського обстрілу. Інформації про загиблих немає. Крім того, відомо про пошкодження кількох багатоповерхівок.

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Також, Пронін наголосив, що через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

"Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі", - написав він.

Водночас у Повітряних силах ЗС України попереджали про значну активність російської тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Згодом, військові уточнили, що російські окупанти запустили швидкісну ціль (ракету) в сторону Полтавської області через Сумщину.

"Швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Полтавської області. Миргород - терміново в укриття. Ракета на Полтавщину/Миргород", - зазначалось у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

В даний час є безпілотною зброєю, повідомляє "Вікіпедія".

Ракетний удар по Україні - наслідки російських обстрілів

Нагадаємо, як раніше повідомяв Главред, 12 червня російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, спрямовуючи їх у житловий сектор міста. Про це повідомили керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова обласної ради Микола Лукашук.

Президент України Володимир Зеленський розповів про справжні цілі атак РФ. За його словами, ворог прагне залякати українців, щоб вони покидали свої міста і села. Армія країни-агресора Росії використовує щомісяця 3200-3500 керованих авіабомб, атакуючи цивільну інфраструктуру для того, щоб посіяти страх серед людей.

Росія повертається до тактики нанесення ударів з паузами у кілька днів. Цю ж тактику російські окупанти застосовували і минулого року – вони накопичували ракети попередньо і потім протягом кількох місяців регулярно завдали ударів кожні 2-3 тижні, в основному обмеженим боєкомплектом, повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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