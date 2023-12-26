Удар по кораблю "Новочеркаськ" : у Повітряних силах заявили про сплановану операцію

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" був знищений в ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму в результаті удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил. Про це повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, це була спланована операція і Збройних сила, і інших силових структур.
Ігнат додав, що на "Новочеркаську", ймовірно, був потужний боєкомплект.
"Який саме - може оголосять пізніше. Але робота виконана колосальна. Великий десантний корабель поповнив той флот, який очолив зараз крейсер "Москва", — резюмував речник Повітряних сил.
Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії
У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.
У країні-агресорі РФ підтвердили пошкодження ВДК "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії.
Тим часом у росіян почалася істерика через удар по "Новочеркаську".
Інші новини:
- Чорноморський флот біжить з Криму: в НАТО визнали ефективність ударів Сил оборони
- Флот РФ може стати найбільшим переможеним у війні в Україні - The National Interest
- В України вибухівки на весь Чорноморський флот - The Times