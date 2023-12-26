Удар по кораблю "Новочеркаськ" : у Повітряних силах заявили про сплановану операцію

На великому десантному кораблі "Новочеркаськ", ймовірно, був потужний боєкомплект.

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ВДК Новочеркаськ потрапив під удар ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Кримський вітер

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" був знищений в ніч на 26 грудня в тимчасово окупованому Криму в результаті удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил. Про це повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, це була спланована операція і Збройних сила, і інших силових структур.

Ігнат додав, що на "Новочеркаську", ймовірно, був потужний боєкомплект.

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"Який саме - може оголосять пізніше. Але робота виконана колосальна. Великий десантний корабель поповнив той флот, який очолив зараз крейсер "Москва", — резюмував речник Повітряних сил.

Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар крилатими ракетами по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

У країні-агресорі РФ підтвердили пошкодження ВДК "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії.

Тим часом у росіян почалася істерика через удар по "Новочеркаську".

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