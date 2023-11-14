Чорноморський флот тікає з Криму: в НАТО визнали ефективність ударів Сил оборони

У НАТО визнали ефективність ударів Сил оборони України по кораблях Чорноморського флоту та по військовим об'єктах в тимчасово окупованому Криму.

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В НАТО визнали ефективність ударів Сил оборони / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Українські атаки на військово-морські об'єкти у тимчасово окупованому Криму виявляються ефективними, змушуючи Росію розглядати альтернативні місця для базування свого військового флоту. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у Брюсселі перед участю у діловому сніданку в рамках Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин і питань оборони.

Відповідаючи на запитання щодо оголошених намірів Росії створити морську військову базу в Абхазії, Столтенберг підкреслив, що НАТО рішуче підтримує територіальну цілісність та суверенітет Грузії та не може прийняти використання Росією відокремлених територій цієї країни у своїх цілях.

"Це є порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії і демонструє, як далеко Росія хоче зайти, щоб досягти військових цілей в Україні. Але також це демонструє, що... українці були успішними в атаках на військово-морські об’єкти в Криму, тож росія шукає альтернативи. Це демонструє здобутки, яких досягли українці, атакуючи російський військовий флот", – сказав Столтенберг. відео дня

Удари по Чорноморському флоту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія активно передислоковує свій Чорноморський флот із Криму до порту Новоросійська. Першими серед кораблів, які російське командування вивело з півострова, стали 10 суден, що є платформами для крилатих ракет.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов підтвердив, що удар по російському кораблю на заводі в Керчі став результатом дій українських захисників. Він акцентував увагу на тому, що подібні повідомлення будуть надходити все частіше.

Суднобудівні доки, де окупанти відновлюють кораблі Чорноморського флоту, потрапили під удари українських сил і стали вразливими. Експерти з Defense Express підкреслили, що Україна вже знищила третій корабель Чорноморського флоту, який перебував у ремонтних доках.

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