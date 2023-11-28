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Флот РФ може стати найбільшим переможеним у війні в Україні - The National Interest

Анна Ярославська
28 листопада 2023, 08:58
Журналісти порівняли ситуацію з російським флотом з принизливою поразкою імператорського флоту Росії в російсько-японській війні.
Крейсер Москва, Чорноморський флот
Російський флот може стати найбільшим переможеним у війні в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот, structure.mil.ru

Російський флот зазнав нищівної поразки у війні в Україні. Його імідж безповоротно втрачений після знищення українськими наземними ракетами крейсера "Москва". Це найбільший військовий корабель, який був втрачений в бою з часів Другої світової війни. Про це пише американський The National Interest.

Видання порівнює ситуацію з флотом РФ з принизливою поразкою імператорського флоту Росії в російсько-японській війні.

У травні 1905 року в битві під Цусімою російський флот втратив свою другу і третю Тихоокеанську ескадри. Тоді Росія впала з третьої за величиною військово-морської держави у світі до шостої.

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А до початку Першої світової війни Росію навряд чи можна було назвати військово-морською державою. Те саме може бути і після війни в Україні, зазначає видання.

Сьогодні російський Чорноморський флагман знаходиться на дні Чорного моря, а його флагманський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" проходить модернізацію, яка триває роками. І малоймовірно, що він зможе бути відновлений раніше кінця наступного року. Це станеться лише в тому випадку, якщо Росія зможе підготувати екіпаж для управління цим військовим кораблем. Він так довго був виведений з ладу, що на службі просто немає моряків, у яких є досвід роботи на цьому авіаносці.

Навесні цього року також було оголошено, що флагманський атомний корабель Північного флоту РФ – атомний лінійний крейсер "Петро Великий" типу "Кіров" – буде списаний, оскільки його модернізація занадто дорога. Крім того, його споріднене судно "Адмірал Нахімов" виведено з ладу ще з 1999 року. І більшість морських експертів ставлять під сумнів його можливості, оскільки корабель старший за багатьох моряків, які на ньому служили.

За час війни в Україні десятки російських військових кораблів були потоплені або пошкоджені. Крім того, ракетою був вражений штаб Чорноморського флоту РФ.

"Навіть якби війна в Україні закінчилася завтра, і якби Росія змогла зберегти утримувані нею позиції, включаючи Крим, ця війна стала б провалом для Кремля. У ній загинуло понад 200 тисяч солдатів (можливо, до 300 тисяч, за даними з Києва). Також було знищено від 2500 до 3000 танків, понад 150 літаків", - пише видання.

Втрати Чорноморського флоту РФ

У Криму пішли на дно малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Їх атакували українські надводні ударні дрони. Такі дані вдалося отримати за результатами дорозвідки в районі бухти Вузька на території окупованого Криму. Йдеться про корабель проекту 1176 "Акула" і корабель проекту 11770 "Серна".

В окупованому Севастополі вибухнув великий гідрографічний катер "Володимир Козицький" Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін: повалив дим після потужного вибуху.

22 вересня ЗСУ завдали щонайменше два ракетні удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки частина будівлі обрушилася.

Удар по штабу ЧФ у Севастополі міг бути завданий ракетами вітчизняної розробки або зброєю, переданою західними партнерами.

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