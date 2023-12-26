"Вибух у Києві видно було": у росіян - істерика через удар по "Новочеркаську"

У ніч на 26 грудня повітряні сили ЗСУ завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії - знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".
Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про "ворожу атаку в районі Феодосії".
Цікаво, що місцеві жителі заявили, що "приліт" був близько 2:50 ночі, а Аксьонов вже о 3:16 відзвітував про те, що "детонація припинилася, пожежа локалізована".
У Міноборони РФ ситуацію станом на 7:30 ранку не коментували.
Російські офіційні ЗМІ також не опублікували навіть короткого повідомлення про потужну "бавовну" у Феодосії.
Тим часом російські Z-пабліки пишуть про "хлопки" і загоряння, яке було "оперативно погашено". Про детонацію боєприпасів на ВДК і про чергову втрату російського флоту вони вважають за краще не згадувати.
У коментарях жителі країни-агресора РФ вимагають вдарити по Києву ядерною зброєю та в черговий раз пишуть про "червоні лінії". Що пишуть росіяни:
- "Та такий вибух у Києві видно було"
- "Все. Це межа. Мочити!"
- "Хороша відповідь потрібна. Шкода, що не завжди це робимо"
- "Ми навіть аеропорт Бориспіль не можемо зробити неробочим. Там літаки літають давно і навіть цивільні рейси вже планують запускати, ось настільки ми нічого не можемо"
- "Глава ПС ЗСУ вже оголосив льотчикам подяку. У російських військових пабліках пишуть, що були Скальпи/Шторм Шедоу. І не питайте мене, де ППО. Сам цікавлюся"
- "Десантний корабель підірвали. За 2 роки сво так і не навчилися прикривати свій флот".
Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії
У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"А флоту на Росії стає все менше! Цього разу слідом за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - написав він.
Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.
"Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" у Феодосійському районі", - повідомили в Генштабі.
Інші новини:
- "Я впевнений на 100 відсотків": Умеров сказав, коли ЗСУ звільнять Крим
- "2024 - рік Криму": експерт розповів сценарій просування ЗСУ на Азовському узбережжі
- Росіяни обговорюють на найвищому рівні план евакуації своїх повітряних сил з Криму - Братчук