"Вибух у Києві видно було": у росіян - істерика через удар по "Новочеркаську"

У Міноборони РФ "бавовну" у Феодосії не коментували. Російські офіційні ЗМІ також не опублікували навіть короткого повідомлення про вибух у Криму.

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Удар по ВДК "Новочеркаськ" було завдано близько пів на третю ночі 26 грудня / Колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч на 26 грудня повітряні сили ЗСУ завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії - знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив про "ворожу атаку в районі Феодосії".

Цікаво, що місцеві жителі заявили, що "приліт" був близько 2:50 ночі, а Аксьонов вже о 3:16 відзвітував про те, що "детонація припинилася, пожежа локалізована".

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У Міноборони РФ ситуацію станом на 7:30 ранку не коментували.

Російські офіційні ЗМІ також не опублікували навіть короткого повідомлення про потужну "бавовну" у Феодосії.

Тим часом російські Z-пабліки пишуть про "хлопки" і загоряння, яке було "оперативно погашено". Про детонацію боєприпасів на ВДК і про чергову втрату російського флоту вони вважають за краще не згадувати.

У коментарях жителі країни-агресора РФ вимагають вдарити по Києву ядерною зброєю та в черговий раз пишуть про "червоні лінії". Що пишуть росіяни:

"Та такий вибух у Києві видно було"

"Все. Це межа. Мочити!"

"Хороша відповідь потрібна. Шкода, що не завжди це робимо"

"Ми навіть аеропорт Бориспіль не можемо зробити неробочим. Там літаки літають давно і навіть цивільні рейси вже планують запускати, ось настільки ми нічого не можемо"

"Глава ПС ЗСУ вже оголосив льотчикам подяку. У російських військових пабліках пишуть, що були Скальпи/Шторм Шедоу. І не питайте мене, де ППО. Сам цікавлюся"

"Десантний корабель підірвали. За 2 роки сво так і не навчилися прикривати свій флот".

Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"А флоту на Росії стає все менше! Цього разу слідом за флагманом ЧФ рф - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ", - написав він.

Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

"Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" у Феодосійському районі", - повідомили в Генштабі.

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