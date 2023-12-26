"Корабель пошкоджено": у Шойгу підтвердили удар ЗСУ по ВДК "Новочеркаськ"

У країні-агресорі РФ підтвердили пошкодження великого десантного корабля "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії.
"Великий десантний корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження у Феодосії під час відбиття української атаки", - пише РБК з посиланням на Міноборони Росії.
При цьому росЗМІ стверджують, що під час повітряного бою нібито були "знищені два українських Су-24".
"Атака ЗСУ була проведена "із застосуванням авіаційних керованих ракет", заявили у відомстві. Під час протиповітряного бою "засобами ППО знищено два українських Су-24", які запустили ракети", - йдеться у повідомленні.
Тим часом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що одна людина загинула, ще двоє отримали поранення через атаку у Феодосії. Пошкоджено шість будівель.
Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії
У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.
"Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" у Феодосійському районі", - повідомили в Генштабі.
Тим часом у росіян почалася істерика через удар по "Новочеркаську".
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