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"Корабель пошкоджено": у Шойгу підтвердили удар ЗСУ по ВДК "Новочеркаськ"

Анна Ярославська
26 грудня 2023, 09:03
У Міноборони РФ стверджують, що під час повітряного бою нібито були "знищені два українських Су-24".
Вибух у Феодосії, Путін, Шойгу
Міноборони РФ підтвердило пошкодження ВДК "Новочеркаськ" після атаки ЗСУ / Колаж: Главред, фото: МО РФ, Telegram

У країні-агресорі РФ підтвердили пошкодження великого десантного корабля "Новочеркаськ" у ніч на 26 грудня в порту тимчасово окупованої Феодосії.

"Великий десантний корабель "Новочеркаськ" отримав пошкодження у Феодосії під час відбиття української атаки", - пише РБК з посиланням на Міноборони Росії.

При цьому росЗМІ стверджують, що під час повітряного бою нібито були "знищені два українських Су-24".

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"Атака ЗСУ була проведена "із застосуванням авіаційних керованих ракет", заявили у відомстві. Під час протиповітряного бою "засобами ППО знищено два українських Су-24", які запустили ракети", - йдеться у повідомленні.

Тим часом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що одна людина загинула, ще двоє отримали поранення через атаку у Феодосії. Пошкоджено шість будівель.

Вибух і потужна пожежа в порту Феодосії

У ніч на 26 грудня Сили оборони України знищили в порту окупованої Феодосії великий десантний корабель "Новочеркаськ". Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Олещук подякував пілотам повітряних сил і всім причетним за філігранну роботу.

Кадри пожежі у Феодосії після удару ЗСУ
Кадри пожежі у Феодосії після удару ЗСУ / Telegram-канал"Кримський вітер"

У Феодосії догорає російський корабель
У Феодосії догорає російський корабель "Новочеркаськ" / Telegram-канал"Кримський вітер"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по російському великому десантному кораблю "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії (Крим) в ніч на 26 грудня.

"Близько 02:30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ" у Феодосійському районі", - повідомили в Генштабі.

Тим часом у росіян почалася істерика через удар по "Новочеркаську".

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