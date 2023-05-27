Вбивча аварія в Києві: суддю Тандира відправили під варту

Підозрюваного Олексія Тандира відправили під варту без права вийти під заставу.

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Олексій Тандир відправлений під варту / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook/Олексій Тандир

Судді Олексію Тандиру, якого підозрюють у скоєнні п'яної аварії в Києві, що спричинила загибель молодого нацгвардійця, обрали запобіжний захід. Його відправили під варту. Про це повідомляють у Мережі.

Відомо, що у Тандира немає можливості вийти під заставу. Він перебуватиме в СІЗО мінімум до 21 липня цього року.

Також стало відомо про те, що Тандира вивели із зали суду в кайданах.

відео дня

Дивіться відео з арештом Олексія Тандира:

Олексій Тандир відправлений під варту / фото: скріншот

Адвокат сім'ї загиблого нацгвардійця Денис Шевченко заявив, що сім'я не приймає від Тандира ніяких вибачень і очікує найсуворішого для нього покарання.

Дивіться відео із заявою адвоката сім'ї загиблого нацгвардійця:

Олексій Тандир відправлений під варту / фото: скріншот

Смертельна аварія з суддею Тандиром

Нагадаємо, в ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть 23-річного військового Нацгвардії прямо на блокпосту. Він їхав своїм автомобілем Lexus.

Спочатку він розповідав про те, що за кермом нібито була інша людина. У його машині знайшли порожні пляшки із алкоголем. Тандир мав ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився проходити медичний огляд.

Пізніше суд дозволив примусово взяти кров для аналізу.

27 травня перед засіданням суду, де йому обирали запобіжний захід, до Тандира підійшов журналіст і запитав, чи визнає він свою провину. Підозрюваний нічого не знайшов краще, ніж задати зустрічне питання: "У чому?". Пізніше він різко почав скаржитися на "погане здоров'я".

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