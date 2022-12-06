У Донецьку загинули суддя-зрадник і "депутат ДНР": що відомо про знищених колаборантів

Стало відомо про загибель "судді" в так званому "військовому суді ДНР" Віктора Ісаєва.

Загинула "депутат ДНР" Марія Пирогова / УНІАН , t.me/pushilindenis

У Донецьку, захопленому російськими окупантами, загинула "депутат ДНР" Марія Пирогова.

Про загибель колаборантки повідомив ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін у своєму Telegram.

Відзначається, що Пирогова в момент обстрілу перебувала в районі Центрального універмагу.

Звернемо увагу, що колаборантка раніше була занесена в базу сайту Миротворець.

Крім того, також стало відомо про загибель "судді" в так званому "військовому суді ДНР" Віктора Ісаєва.

Судді-зраднику було 56 років і раніше він працював у Генеральній прокуратурі Донецької області, а в 2014 році перейшов на бік окупантів.

При цьому Ісаєв ще в 2018 році отримав посаду "судді" в терористичній "ДНР".

Як відомо, російські окупанти регулярно обстрілюють окуповані райони, а в обстрілах терористи традиційно звинувачують ЗСУ.

Нагадаємо, в Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення.

В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж. За кермом перебував військовий чиновник,

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, пролунали потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада "глав" адміністрацій і округів.

У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

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