У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

Голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння, пишуть журналісти Української правди.

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Винуватець ДТП затриманий правоохоронцями / Колаж: Главред, фото: ДБР

У Києві у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть військовослужбовця Національної гвардії України на блокпосту. Ймовірно, Тандир на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області їхав на своєму автомобілі марки Lexus по проспекту Берестейському і на смерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

Згідно з даними джерел видання, суддя на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Медичний огляд пройти він відмовився.

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Винуватець дорожньо-транспортної пригоди затриманий правоохоронцями.

Дивіться фото та відео з місця ДТП, де суддя збив військовослужбовця Нацгвардії:

Фото і відео ДТП у Києві 26 травня / скріншот Главред

У Державному бюро розслідувань підтвердили затримання судді. Призначено необхідні судові експертизи.

Відкрито кримінальну справу за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Автомобіль судді марки Lexus / ДБР

Кадри з місця ДТП / ДБР

Главред повідомляв: правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради у скоєнні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння.

За даними Української правди, про підозру повідомили депутатці від Європейської солідарності Ярині Ар'євій.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана керувала автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп'яніння і рухалася по проспекту Степана Бандери в напрямку вулиці Богатирської.

Коли вона наблизилася до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити дорожню ситуацію та скоїла наїзд на жінку-пішохода, яка внаслідок ДТП отримала тяжкі тілесні ушкодження.

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