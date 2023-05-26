УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

Андрій Ганчук
26 травня 2023, 09:34 оновлено 26 травня, 10:54
437
Голова Макарівського районного суду Олексій Тандир на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння, пишуть журналісти Української правди.
Винуватець ДТП затриманий правоохоронцями
Винуватець ДТП затриманий правоохоронцями / Колаж: Главред, фото: ДБР

У Києві у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть військовослужбовця Національної гвардії України на блокпосту. Ймовірно, Тандир на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в правоохоронних органах, близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області їхав на своєму автомобілі марки Lexus по проспекту Берестейському і на смерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

Згідно з даними джерел видання, суддя на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Медичний огляд пройти він відмовився.

відео дня

Винуватець дорожньо-транспортної пригоди затриманий правоохоронцями.

Дивіться фото та відео з місця ДТП, де суддя збив військовослужбовця Нацгвардії:

Фото і відео ДТП в Києві 26 травня
Фото і відео ДТП у Києві 26 травня / скріншот Главред

У Державному бюро розслідувань підтвердили затримання судді. Призначено необхідні судові експертизи.

Відкрито кримінальну справу за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

ДТП Київ
Автомобіль судді марки Lexus / ДБР
ДТП Київ
Кадри з місця ДТП / ДБР

Главред повідомляв: правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради у скоєнні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп'яніння.

За даними Української правди, про підозру повідомили депутатці від Європейської солідарності Ярині Ар'євій.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана керувала автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп'яніння і рухалася по проспекту Степана Бандери в напрямку вулиці Богатирської.

Коли вона наблизилася до нерегульованого пішохідного переходу, не змогла оцінити дорожню ситуацію та скоїла наїзд на жінку-пішохода, яка внаслідок ДТП отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Інші новини:

новини Києва ДТП
Реклама

Головне за день

"Не хочемо ескалації": у США побажали, щоб їхня зброя не застосовувалася по РФ

"Не хочемо ескалації": у США побажали, щоб їхня зброя не застосовувалася по РФ

11:08 Світ
У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

09:34 Україна
Генсеком НАТО після Столтенберга може стати жінка: Politico назвало кандидатів

Генсеком НАТО після Столтенберга може стати жінка: Politico назвало кандидатів

09:32 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:28

Британська JKX спрямує левову частину доходу від продажу російських активів на допомогу ЗСУ

11:08

"Не хочемо ескалації": у США побажали, щоб їхня зброя не застосовувалася по РФВідео

11:02

Суперскладна головоломка: потрібно знайти 24 трикутника за 6 хвилин

11:01

Нам би такий "снарядний голод", як у росіян!Погляд

11:00

Військовий експерт розповів, чи варто ЗСУ знищувати Кримський містВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:54

Китай озвучив неочікувану причину війни РФ проти України

10:26

"Patriot їх з'їдять": у США льотчик висміяв плани РФ атакувати Україну літакамиВідео

10:08

Загадка, яка "підірве" ваш мозок: потрібно знайти привида серед людей за 5 секунд

10:03

У Білгородській області дрон атакував будівлю "Газпрому"Відео

Реклама
09:34

У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпостуВідео

09:32

Генсеком НАТО після Столтенберга може стати жінка: Politico назвало кандидатівВідео

09:25

Як оформити пенсію під час війни: у ПФУ розповіли, що змінилосяВідео

09:00

У Росії почнеться смута, коли ЗСУ тріумфально зайдуть до Криму – Євген ДикийЕксклюзив

08:53

"Війна почнеться знову": повалення Путіна і розвал РФ є завданням ЗСУ – ФейгінВідео

08:44

Тарифи зростуть у будь-якому випадку: чиновники назвали реальну ціну електрикиВідео

08:19

Краснодар у РФ атакували дрони, в місті прогриміли вибухи - ЗМІ

07:55

"РФ хоче контролю": в ISW пояснили справжню мету розміщення ядерної зброї РФ в БілорусіВідео

07:34

Україні під силу відновити державні кордони 1991 року - Держдеп США

06:50

Вночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами, лунали вибухи: що відомо

06:20

Імперія дурних понтів, в яку вірять лише окремі розумові збоченціПогляд

Реклама
05:40

Гороскоп на червень 2023: на Раків чекають прибуткові часи

05:15

Коли потрібно солити борщ: господині розповіли, чому в цій справі не слід поспішатиВідео

04:50

Ейдман спрогнозував, чи похитнуть рейди російських добровольців режим ПутінаВідео

04:00

Яке сьогодні свято: чим особливий цей день і у кого іменини 26 травня

03:30

Приречені жити у розкоші: під якими знаками зодіаку народжуються мільярдериВідео

03:20

Найсмачніша закусочка до шашлику за 20 хвилин: чудовий рецептВідео

03:00

У Путіна намагаються замовчувати рейд на Білгородщину: експерт пояснив дії РФВідео

02:35

Два чоботи пара: 3 знаки зодіаку, які будуть ідеальними друзямиВідео

02:05

Волочкова назвала безглузду причину, чому від неї шарахається єдина донькаВідео

01:35

Дефіцит ресурсів і "голі" кордони: експерт назвав проблеми, які топлять РФВідео

00:44

Як українською сказати "всплывающее окно": Авраменко озвучив мелодійний виразВідео

25 травня, четвер
23:50

Карколомний тест на IQ: тільки генії помітять помилку на зображенні бабки

23:27

Секрет щасливого життя Тіни Тернер - останнє інтерв'ю співачкиВідео

23:11

Один з них Герой України: Зеленський розповів, хто збив російські Су-25Відео

22:31

Тест на знання української мови з каверзою: з ним впораються лише найуважнішіВідео

22:23

"Кордон РФ зовсім дірявий": російські добровольці побували у Курській областіВідео

22:01

Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"Відео

21:47

Співала від болю: Маша Полякова зробила перше татуювання на ніжному місці

21:11

"Запорізький месник повернувся!": під Мелітополем збито 2 дорогущих літаки РФВідео

21:03

"Нас посилають на забій": офіцери з РФ здалися в полон і записали слізне відеоВідео

Реклама
20:56

Літаки F-16 для України: стало відомо, про що домовилися на Рамштайні-12Відео

20:34

"Можу підтвердити, що це правда!": у родині Ассії Ахат поповнення

20:12

"Це точно тральщик": Гіркін сам спростував заяви про цілісність корабля "Іван Хурс"Відео

20:10

Зберете гору смачних огірків влітку: прикмети на 27 травня і що не можна робитиВідео

19:24

Путін віддав наказ: Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до БілорусіВідео

19:20

В моїй Україні кожен громадянин буде мати право на зброюПогляд

19:08

В Україні каратимуть чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війниВідео

18:37

"Страшна таємниця": стало відомо, куди насправді "зник" ЗалужнийВідео

18:34

Залучать благополуччя і щастя: 3 знака зодіаку, яким підходить золото

18:30

"Йдуть на небо герої": ворожий снаряд убив молодого захисника з ОдещиниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти