"У чому?": суддя Тандир хапався за серце і не визнав провину у вбивстві нацгвардійця

Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир вирішив не визнавати свою провину у вбивстві нацгвардійця прямо на блокпосту. Тандир уникнув відповіді на питання перед засіданням, на якому йому мали обрати запобіжний захід. Відео вже розлетілось в Мережі.
На відео видно, як до підозрюваного судді підійшов журналіст та запита, чи визнає той свою провину у смертельній аварії, яка була вчинена у стані алкогольного сп'яніння.
Однак Тандир не знайшов нічого кращого, ніж просто відповісти зустрічним питанням "У чому?".
Після цього Тандир почав хапатися за серце та казати, що йому нібито зле і в такому стані йому доведеться ще сидіти на засіданні.
Дивіться відео з підозрюваним суддею Олексієм Тандиром:
Слід зазначити, що прокуратура наполягає на утриманні Тандира під вартою. Про це заявила представниця відомства Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.
"У клопотанні просимо обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Засідання заплановане на 20.00, вул. Володимирська, 15", – написала вона.