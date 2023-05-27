"У чому?": суддя Тандир хапався за серце і не визнав провину у вбивстві нацгвардійця

Суддю Олексія Тандира підозрюють у п'яній аварії, внаслідок якої на блокпосту в Києві загинув нацгвардієць.

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Суддя Тандир не визнав свою вину у вбивстві нацгвардійця / Колаж: Главред, фото: ГБР, скріншот з відео

Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир вирішив не визнавати свою провину у вбивстві нацгвардійця прямо на блокпосту. Тандир уникнув відповіді на питання перед засіданням, на якому йому мали обрати запобіжний захід. Відео вже розлетілось в Мережі.

На відео видно, як до підозрюваного судді підійшов журналіст та запита, чи визнає той свою провину у смертельній аварії, яка була вчинена у стані алкогольного сп'яніння.

Однак Тандир не знайшов нічого кращого, ніж просто відповісти зустрічним питанням "У чому?".

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Після цього Тандир почав хапатися за серце та казати, що йому нібито зле і в такому стані йому доведеться ще сидіти на засіданні.

Дивіться відео з підозрюваним суддею Олексієм Тандиром:

Суддя Тандир не визнав свою вину у вбивстві нацгвардійця / фото: скріншот

Слід зазначити, що прокуратура наполягає на утриманні Тандира під вартою. Про це заявила представниця відомства Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

"У клопотанні просимо обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Засідання заплановане на 20.00, вул. Володимирська, 15", – написала вона.